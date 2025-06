Al Hilal: sia Theo che Osimhen 

Intenzionato a fare più che bene anche in Europa, il Napoli continua la ricerca di un attaccante di peso che possa fungere da alternativa a Lukaku. L’obiettivo principale rimane Nunez del Liverpool (club con il quale il ds Manna parla anche di Chiesa), ma ora per i campioni d’Italia è spuntata l’ipotesi Jackson, 24enne bomber che il Chelsea ha acquistato due anno fa dal Villarreal per 37 milioni ma che ora sarebbe disposto a cedere anche in prestito vista l’abbondanza di giocatori a disposizione del tecnico Maresca. I partenopei continuano anche a lavorare per prendere Ndoye dal Bologna, ma c’è ancora da discutere sulla quotazione che in Emilia viene data al calciatore. A facilitare le cose potrebbe essere il fatto che nella rosa degli azzurri è appena tornato Lindstrom, reduce dal prestito all’Everton, che non rientra nei piani di Conte ma piace molto al dg bolognese Sartori.

Le altre trattative

In casa Milan tiene banco il caso Theo Hernandez, che sarebbe stato convinto ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita all’Al Hilal. Per i rossoneri circa 30 milioni, per il giocatore uno stipendio di 20 milioni all’anno. Ma il club oggi guidato in panchina da Simone Inzaghi è a caccia anche di Osimhen, al quale sarebbe stato offerto un ingaggio da 40 milioni all’anno. Al Napoli andrebbero invece i 75 della clausola per i club esteri.

Il Milan intanto sta cercando di stringere i tempi per Javi Guerra Xhaka, i due elementi indicati da Allegri per il centrocampo che ha perso Reijnders. Camarda verrà ceduto in prestito, possibilmente a un club di Serie A dove possa giocare un buon numero di partite: l’Udinese (che ha ceduto Bijol al Leeds e preso Bertola dallo Spezia), a cui il giovanissimo attaccante era stato offerto, ha detto di no, ora ci stanno pensando le neopromosse Cremonese e Pisa. E a proposito di matricole: il Sassuolo sta cercando di stringere per Colpani, che la Fiorentina non ha riscattato dal Monza e per il quale ha mostrato interesse anche il Genoa.

Alla Roma

In Serie B è stato ufficializzato l’arrivo di Stroppa sulla panchina del Venezia, che adesso punta a prendere Adorante dalla Juve Stabia. Nella squadra campana c’è anche Floriani Mussolini che potrebbe tornare alla Lazio dopo l’ultima ottima stagione. In casa Roma è spuntato il nome dell’islandese Haraldsson, 22enne centrocampista stimato dal neo ds dei giallorossi Massara. Per Lucumi il Bologna non molla e continua a chiedere 28 milioni. È sfumata la cessione di Angelino all’Al Hilal e ora a partire potrebbe essere Ndicka, offerto al Real Madrid da alcuni intermediari. Shomurodov avrebbe scelto il Rennes, mentre per De Cuyper del Bruges c’è la concorrenza di un paio di club inglesi. Le ottime prove del centravanti della Germania U21 Woltemade nell’Europeo di categoria ne hanno fatto lievitare il prezzo ma la Roma, che lo seguiva, non intende partecipare a un’asta. Intanto si stanno stringendo i tempi per la cessione di Paredes al Boca Juniors, che dovrebbe fruttare ai giallorossi 3,5 milioni.

