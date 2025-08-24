VaiOnline
Al Quadrivio.
25 agosto 2025 alle 00:20

Al gruppo di Tempio un mazzo di fiori per Gaia 

Lo stadio Frogheri si è animato, dalle 19, con il festival regionale del folklore. Ha dispensato emozioni forti, soprattutto grazie a un’esibizione capace di abbracciare Nuoro e Tempio. Due comunità insieme nel ricordo indelebile di Gaia Costa, scomparsa a 24 anni in un terribile incidente stradale a Porto Cervo, l’8 luglio.

Il coro Nugoro Amada ha cantato A Diosa (Non potho reposare) con uno spirito nuovo. «Abbiamo subito pensato di dedicare questo toccante brano a Gaia Costa, una giovane solare e benvoluta, venuta a mancare di recente», spiega Angelo Virdis, presidente del coro Nugoro Amada. «Lo abbiamo fatto a nome di tutta la nostra città e di tutti i gruppi. Ecco perché abbiamo voluto simbolicamente consegnare questo mazzo di fiori a una coppia tempiese. Gaia amava il folklore, frequentava due associazioni». Gabriele Addis, presidente del gruppo Accademia tradizioni popolari città di Tempio, aggiunge: «Una graditissima sorpresa, non potevamo che accoglierla con grande piacere. Gaia era una ragazza dolce, gentile e sorridente. A settembre doveva iniziare a ballare con noi, insieme alle sue amiche». Davanti a un numeroso pubblico, il festival regionale del folklore è corso via, intensamente. Sul palco, gestito con maestria da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, le danze e il canto a tenore hanno conquistato i presenti. E un concetto ricorrente, ribadito dall’assessore alla Cultura, Natascia Demurtas: «Stop alle guerre».

