Al Grand Hotel dopo 70 anni 

«Qui fuori sul lungomare non c’era niente. La città è molto cambiata rispetto a 60 anni fa». È emozionato Gordon Jenkins, classe 1929, nato a Bristol in Inghilterra, mentre passeggia aiutandosi con il bastone per il grande terrazzo assolato dell’ex Esit, il Grand Hotel nel quale lui soggiornò nel lontano 1956.Ieri mattina ha avuto l’occasione di ritornare in quegli spazi trasformati da decenni in scuola professionale: l’Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione di Alghero. La visita all’edificio di Piazza Sulis è stata la novità dell’edizione 2024 di “Monumenti Aperti”. L'apertura al pubblico, inoltre, coincide con una data significativa: il 70esimo anniversario del primo viaggio organizzato di turisti inglesi in città. Nel 1954, infatti, un gruppo di pionieri del turismo britannico sbarcò ad Alghero, dando il via a un flusso turistico che contribuì a trasformare la città in una delle mete più ambite del Mediterraneo. E l’hotel Esit era il simbolo di quell’impresa. Poi è diventato Ipsar portando avanti una missione di grande importanza: formare i futuri professionisti del settore turistico e alberghiero.

Il racconto

Gordon Jenkins ha compiuto la sua visita accompagnato da un gruppo di studenti.

Ha raccontato di essere arrivato al Grand Hotel per puro caso, 68 anni fa, dopo aver conosciuto l’allora direttore dell’albergo,Victor Hugo Saccardi, nell’isola di Jersey, in Francia. Conserva ancora il suo biglietto da visita.Alla fine è stato Mr Jenkins a raccontare ai ragazzi la città del passato. «Al mare si andava in carrozza», ha ricordato: «Qui conoscevo tutti, ogni calzolaio e barbiere del centro storico. Ma è tutto diverso da allora». Dal lontano 1956 è tornato ad Alghero ogni anno. Per questo Gordon Jenkins nel 2023 era stato ricevuto dal sindaco Mario Conoci, per un omaggio e una lettera di congratulazioni per aver scelto Alghero per tutti questi anni.

Il weekend dedicato ai tesori cittadini è proseguito come da programma, con centinaia di visite nei 31 siti presidiati da 1500 volontari.Chiese, piazze, torri aragonesi, musei, poi il teatro, la cantina Santa Maria La Palma, la scuola Sacro Cuore, il complesso di San Francesco, quello di Lo Quarter, la sede della Società operaia di mutuo soccorso, il quartier generale della Banda musicale Dalerci, la casa di reclusione Giuseppe Tommasiello e l’architettura nazionalista di Fertilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA