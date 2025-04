Al Gran Galà del Cinema Sardo con Carolina Melis e Ugo Garau 

Unire cultura e solidarietà, talento e impegno sociale. È questo lo spirito del Gran Galà del Cinema Sardo, in programma domani alle 18 al Teatro delle Saline di Cagliari. La serata, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, nasce per raccogliere fondi a favore delle attività paralimpiche promosse dall’associazione Ingegneri Cultura e Sport, ma sarà anche un’occasione per accendere i riflettori su due figure d’eccellenza del panorama cinematografico isolano: Carolina Melis, illustratrice e designer, che porterà in sala il corto animato “S’Ozzastru”, e Ugo Garau, attore e regista, con “Il pescatore”, accompagnato da una colonna sonora firmata Piero Marras. A completare il programma, la partecipazione della cantante Claudia Aru, voce tra le più riconoscibili della musica sarda contemporanea. A guidare la macchina organizzativa, Maria Sias, una delle prime donne ingegnere della Sardegna e presidente dell’Associazione Culturale Ingegneri Cagliari. A condurre la serata sarà la giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus.

L’iniziativa

Dietro il Galà c’è un obiettivo preciso: sostenere la solidarietà attraverso la cultura. A raccontarlo è Maria Sias, anima dell’evento: «Vogliamo finanziare la solidarietà sociale. Da anni devolviamo il ricavato delle nostre attività a realtà che operano nella ricerca e nel supporto alle persone. In questo caso, abbiamo scelto lo sport paralimpico». Grazie all’associazione ICS, diversi atleti con disabilità hanno avuto la possibilità di praticare discipline come la vela, grazie a una convenzione con la Lega Navale Italiana e all’acquisto di attrezzature specifiche. «Siamo riusciti a fornire ciò che serve per la pratica sportiva. È un modo concreto per dare a tanti la possibilità di vivere lo sport come diritto e passione». E lo sguardo è puntato anche lontano: «Il sogno è arrivare un giorno ai giochi Olimpici».

I protagonisti

Al centro della serata, due voci artistiche che raccontano la Sardegna con linguaggi differenti: Ugo Garau e Carolina Melis, eccellenze isolane già premiate dentro e fuori i confini regionali. «Abbiamo scelto due figure che rappresentano il talento sardo nel cinema. Ugo Garau è un attore e regista pluripremiato: il suo cortometraggio è girato tra Cagliari e Quartu, e restituisce con sensibilità l’anima di luoghi che ci appartengono». A impreziosire l’opera, una colonna sonora firmata Piero Marras. Accanto a lui, Carolina Melis, designer dal respiro internazionale, porta in scena “S’Ozzastru”, cortometraggio d’animazione di otto minuti definito da Sias «una vera poesia visiva».

Il messaggio

Il Galà vuole essere prima di tutto un’occasione per valorizzare il cinema sardo. «Come altri settori culturali, anche il nostro cinema ha bisogno di essere seguito e supportato» dice Sias. «In Sardegna ci sono tanti talenti che lavorano con qualità e passione, ma che spesso non trovano i canali giusti per emergere. Eventi come questo servono a dar loro visibilità». Un ringraziamento va anche al tessuto cittadino: «Cagliari risponde sempre con generosità. Siamo sostenuti da tanti sponsor che credono nei progetti in cui arte e solidarietà camminano insieme».

RIPRODUZIONE RISERVATA