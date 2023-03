Al gran ballo del mercato 

A dare un indizio su Conte, intanto, è il presidente del triplete interista Massimo Moratti: «Non ho parlato con Marotta, quindi non lo so. Se lo riprenderei? Se devi vincere un campionato, forse Conte ancora oggi è il più adatto».

E poi c'è l'ampio capitolo della Roma targata Josè Mourinho a cui è legato anche il destino del campione del mondo argentino Paulo Dybala. Il tecnico portoghese, che ha già rifiutato panchine da favola come quella del Brasile ed è tentato dalle chance siderali offerte del Psg, deve ancora sciogliere la prognosi sul suo presunto malessere nella Capitale. Lo Special One è chiamato, insomma, a decidere se restare in giallorosso anche senza nuovi grandi acquisti, tanto da scalare i sogni scudetto, oppure se lasciarsi andare alle sirene parigine. In questo caso, a Roma già si parla, nonostante il suo ricchissimo cachet, di un Antonio Conte in panchina seguito dal suo pupillo interista Lukaku. L'ex ct potrebbe però servire anche all'Inter per ripartire dopo Inzaghi oppure alla Juve per riaprire un ciclo post-addio Andrea Agnelli.

Tra questi Carlo Ancelotti, dato in partenza al Real Madrid e diviso dalla eccitante avventura proposta dalla Nazionale brasiliana ed un più comodo “buen retiro” in Italia, magari alla Juventus o all'Inter sempre in cerca di allenatori di grande peso specifico. Club nerazzurro dove il futuro di Simone Inzaghi, dopo gli ultimi ko in campionato, sembra sempre più in bilico.

Sarà che lo scudetto è già del Napoli, oppure che l'addio di Antonio Conte al Tottenham scatena le fantasie di tifosi e non, ma il calciomercato, tra indiscrezioni e rumors, sembra già quello di piena estate e dei tempi pre-Covid. Succede allora che in Serie A a fronte di rinnovi agognati come quelli di Olivier Giroud al Milan e di Angel Di Maria alla Juventus, nonostante pochi soldi e solo tanti sogni, ci si prepara ad un super valzer soprattutto di panchine innescato non solo dal saluto alla Premier da parte dell'ex ct azzurro, ma anche di altri allenatori di prima fascia.

Sarà che lo scudetto è già del Napoli, oppure che l'addio di Antonio Conte al Tottenham scatena le fantasie di tifosi e non, ma il calciomercato, tra indiscrezioni e rumors, sembra già quello di piena estate e dei tempi pre-Covid. Succede allora che in Serie A a fronte di rinnovi agognati come quelli di Olivier Giroud al Milan e di Angel Di Maria alla Juventus, nonostante pochi soldi e solo tanti sogni, ci si prepara ad un super valzer soprattutto di panchine innescato non solo dal saluto alla Premier da parte dell'ex ct azzurro, ma anche di altri allenatori di prima fascia.

I big si muovono?

Tra questi Carlo Ancelotti, dato in partenza al Real Madrid e diviso dalla eccitante avventura proposta dalla Nazionale brasiliana ed un più comodo “buen retiro” in Italia, magari alla Juventus o all'Inter sempre in cerca di allenatori di grande peso specifico. Club nerazzurro dove il futuro di Simone Inzaghi, dopo gli ultimi ko in campionato, sembra sempre più in bilico.

E poi c'è l'ampio capitolo della Roma targata Josè Mourinho a cui è legato anche il destino del campione del mondo argentino Paulo Dybala. Il tecnico portoghese, che ha già rifiutato panchine da favola come quella del Brasile ed è tentato dalle chance siderali offerte del Psg, deve ancora sciogliere la prognosi sul suo presunto malessere nella Capitale. Lo Special One è chiamato, insomma, a decidere se restare in giallorosso anche senza nuovi grandi acquisti, tanto da scalare i sogni scudetto, oppure se lasciarsi andare alle sirene parigine. In questo caso, a Roma già si parla, nonostante il suo ricchissimo cachet, di un Antonio Conte in panchina seguito dal suo pupillo interista Lukaku. L'ex ct potrebbe però servire anche all'Inter per ripartire dopo Inzaghi oppure alla Juve per riaprire un ciclo post-addio Andrea Agnelli.

A dare un indizio su Conte, intanto, è il presidente del triplete interista Massimo Moratti: «Non ho parlato con Marotta, quindi non lo so. Se lo riprenderei? Se devi vincere un campionato, forse Conte ancora oggi è il più adatto».

I calciatori

A scatenare sogni e possibili rancori in caso di addii, ci sono anche i gioielli del Napoli, su tutti Osimhen e Kvaratskhelia, che vedrà il presidente partenopeo De Laurentiis alle prese con offerte faraoniche da parte delle big d'Europa a cui non sarà facile resistere. Calcio che vai mercato che trovi, dall'Europa oltre l'Oceano Atlantico dove il campionato statunitense è tornato ad essere un forte richiamo a suon di dollari.

Ed ecco, allora, i primi movimenti che potrebbero portare altri big del calcio europeo a giocare nella Majoior League americana dove già militano Douglas Costa, Shaqiri, il napoletano Insigne, l'ex Juventus Chiellini e Gareth Bale. Più di tutti si parla di un possibile trasferimento negli States di Lionel Messi che, diventato campione del mondo con l'Argentina, non deve più chiedere nulla alla sua fantastica e irripetibile carriera.

Oltre agli States, mercato caldo anche sul fronte arabo dove dopo Cristiano Ronaldo potrebbe approdare un'altra “vecchia” gloria del calcio europeo. Le ultime sirene d'Oriente strillano il nome di Sergio Ramos: per l'ex Real Madrid sarebbe pronta un'offerta faraonica. L'Al-Hilal sarebbe pronto a investire fino a 30 milioni di euro per il difensore attualmente sotto contratto col Psg.

Ibra e gli altri

Il mercato che decolla fra poche settimane vedrà in copertina anche altri big, decisamente più stagionati, che potrebbero chiudere con il calcio giocato oppure scegliere piazze più convenienti dal punto di vista finanziario. E’ il caso di Ibrahimovic, che a ottobre compirà 42 anni, il quale potrebbe decidere di lasciare il Milan oppure proseguire fra un infortunio e l’altro. Oppure Pogba, appena trentenne ma perseguitato da problemi fisici, sul quale la Juventus dovrà riflettere, visti anche gli altissimi costi del suo accordo. In questi casi, mercato aperto in uscita, anche per alleggerire i bilanci dei nostri club.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata