Al Girotonno una sfida culinaria fra otto Paesi 

Una sfida culinaria più avvincente che mai al Girotonno 2025: quest’anno a Carloforte, nella kermesse dal 30 maggio al 2 giugno, ben otto Paesi si sfideranno nella Tuna competition, con piatti a base di tonno rosso in cui centrare l’equilibrio giusto tra fantasia e tecnica. A difendere i colori dell’Italia saranno due chef sardi: Abele Fois, della Birroteca Fermentazioni spontanee di Iglesias, e Luigi Senes, del ristorante Da Vito di Sennori. Il titolato Giappone schiera Takashi Kido, che dal 2022 guida la Nippon food academy, e Shaoyang Zhou, con esperienza professionale tra Torino, Modena e Hong Kong. In gara anche le Filippine, con l’italo-filippina Ann Christine e Nicola Mincione, chef napoletano con anima fusion, e la Francia che partecipa con Eric Tomasso e Elio Genualdo, oggi chef executive per Sodexo. Il Marocco proporrà i piatti di Mustapha Hajibi e Zahira Fenouri, mentre il Perù schiererà in cucina gli chef Yuri Alor e Raul Natividad Grados, la Spagna Abel Criado Peliz e Maria Busta Rosales e il Portogallo Tiago Silva e Marco Andrè Sousa Da Silva.

Otto paesi in gara, dunque, ognuno con la propria tecnica e filosofia culinaria, ma con un unico obiettivo: celebrare il tonno rosso. (a. pa.)

