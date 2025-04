Al Girotonno con Stash e The Kolors  anche i dj Marvin & Andrea Prezioso 

I The Kolors protagonisti del concerto di sabato 31 maggio, Marvin & Andrea Prezioso pronti a far ballare tutti nella serata di domenica primo giugno. Il Girotonno scopre le carte degli spettacoli, gratuiti, che intratterranno i visitatori nelle serate della kermesse a Carloforte. I The Kolors, con il frontman Stash Fiordispino, porteranno sul palco di corso Battellieri le loro hit più famose per coinvolgere tutti con il ritmo accattivante delle loro canzoni. Dall’ultima presentata a Sanremo, “Tu con chi fai l’amore”, a “Italodisco” che ha fatto scintille in giro per l’Europa, passando per le altre hit famosissime come “Karma” e “Un ragazzo una ragazza”, “Everytime” e “Frida”.

Il giorno dopo, domenica primo giugno, ancora spettacolo gratuito: si esibiranno Marvin & Andrea Prezioso, dj che hanno fatto ballare intere generazioni con hit leggendarie della migliore dance italiana: da “Tell me why” e “Let me stay”, fino a “Rock the discotek” e “Voglio vederti danzare”.

È tutto pronto quindi per la ventunesima edizione del Girotonno, gli organizzatori stanno limando gli ultimi dettagli. Dal 30 maggio al 2 giugno San Pietro celebrerà il suo simbolo, il tonno rosso, con la formula collaudata fatta di show cooking, gara internazionale di cucina, degustazioni, intrattenimento e spettacoli gratuiti. Quest’anno la novità è “Aspettando il Girotonno”, la preview dal 23 al 29 maggio: è già partito, intanto, il contest “Food creator contest”.

