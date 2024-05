Al Giro Sanchez doma Alaphilippe e gli sterrati senesi 

RAPOLANO TERME. Una tappa corsa senza un momento di respiro con i corridori a darsi battaglia ad un ritmo folle. Scatti e controscatti ad una media, nella prima ora, di 51,8 km/h. Ci hanno provato a turno in tanti a scappare sui colli senesi ma tutti gli attacchi sono stati prontamente respinti dal gruppo. La sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Rapolano Terme (Siena), dopo gli spettacolari sterrati delle Strade Bianche, la vince lo spagnolo Pelayo Sanchez allo sprint. Al suo terzo successo in carriera, il 24enne della Movistar prima rischia di cadere e poi batte in volata il due volte campione del mondo e rinato Julian Alaphilippe (Soudal Quick - Step) e il giovane campione australiano Luke Plapp (Team Jayco Alula) che nei 180 km di una tappa tutta corsa in Toscana ha più volte indossato la maglia rosa virtuale. Maglia che, invece, rimane salda sulle spalle di Tadej Pogacar. Il campione sloveno e i compagni della Uae Emirates hanno preferito rimanere in controllo. Quando sono arrivati i tre sterrati di Vidritta, Bagnaia e Pievina, dove a marzo firmò l'impresa con una fuga di 80 km, Pogi si è messo nelle posizioni di testa del gruppo riportando il distacco dai fuggitivi, arrivato a oltre 3', al di sotto dei 30”. Un'ulteriore dimostrazione di forza.

La prima selezione è arrivata negli 8,6 km di salita verso Volterra, a 100 km dal traguardo. Filippo Fiorelli, nonostante vento forte laterale, strappa a 1.600 metri dal Gpm, il gruppo si allunga, prova a chiudere. Poi si forma un gruppo di sette (Sanchez, Alaphilippe, Plapp, Groves, e gli italiani Trentin, Fiorelli e Vendrame) dal quale emergono in tre che vanno all’arrivo. Nel finale Andrea Piccolo allunga dal gruppo e si prende il quarto posto.

In testa alla classifica generale tutto rimane invariato. Dietro a Pogacar, il britannico Geraint Thomas a 46" e il colombiano Daniel Felipe Martinez a 47". Una classifica destinata a cambiare oggi al termine della settima tappa, una crono individuale che porterà i corridori da Foligno a Perugia per 38,5 km, gli ultimi tutti a salire con pendenze anche in doppia cifra.

