Al Giro d’Italia è Pogacar show ma vince Merlier 

Primo acuto di un velocista al Giro d'Italia: a Fossano, nella terza e ultima tappa tutta in Piemonte, il belga Tim Merlier vince quasi al fotofinish il primo sprint affollato dell'edizione 107 della Corsa rosa, beffando ancora una volta Jonathan Milan. Un copione previsto - il successo di uno sprinter - che però qualcuno ha cercato di fare saltare negli ultimissimi chilometri. Ed è stato nientemeno che la maglia rosa Tadej Pogacar il protagonista di una sortita che ha sorpreso molti. È sbucato dal gruppo che si stava già preparando alla volata, in risposta a un allungo di Mikkel Frolich Honorè, 27enne danese della Ef Education-Easy Post. Evidentemente non pago del trionfo nell'arrivo in salita a Oropa, Pogacar, partito con il ginocchio destro protetto da una garza dopo la caduta di domenica a Biella, è schizzato a riprendere lo scandinavo. Sulla sua scia è riuscito a rimanere il 38enne britannico Geraint Thomas, al momento il più coriaceo avversario della maglia rosa, il meno disposto a inchinarsi al suo prevedibile strapotere. Pogacar ha tirato fino a poche centinaia di metri dal traguardo, quando si è voltato e ha forse capito che era inutile sprecare energie e farsi nemici privando della vittoria uno dei velocisti. Allo sprint l'ha spuntata il 31enne fiammingo Merlier, alla seconda vittoria al Giro dopo sprint vincente nel 2021, anche quella volta in terra piemontese, nella Stupinigi-Novara.

In classifica, Pogacar ha 46” di vantaggio su Thomas (Ineos), 47 su Dani Martinez (Bora), 56” su Einar Rubio (Movistar) e Cian Uijtdebroeks (Visma). A 1’07” il primo italiano, Lorenzo Fortunato (Astana).

Oggi la quarta tappa con lo sloveno leader con 45 secondi di vantaggio su Thomas e Martinez. Partenza da Acqui Terme, in provincia di Alessandria, arrivo ad Andora (Savona) sulla Riviera del Ponente ligure. Sui 190 chilometri del tracciato c'è la salita al Colle del Melogno, 1.028 metri di altitudine, Gpm di terza categoria poi la discesa verso il Colle di Cadibona e la costa ligure, passando da Savona, Alassio e Laigueglia, fino al traguardo di Andora.

