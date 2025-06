Al Giro delle Miniere occasione per i velocisti 

Il Giro delle Miniere disputa oggi la terza delle quattro tappe in programma. Si corre la “9ª Coppa Città di Pabillonis-Giro del Campidano”, su un percorso pianeggiante (76 km, divisi in 4 giri da 19) che dovrebbe favorire una soluzione in volata.

Ieri la corsa a tappe amatoriale organizzata dalla Monteponi Iglesias con il sostegno della Regione ha visto il gruppo (130 corridori, non soltanto sardi) affrontare i 130 km della Granfondo della Miniere (valida anche come campionato sardo di specialità). Ha vinto (prendendo una contestata maglia di leader) il 24enne ex under 23 albanese Mikel Demiri su Eros Piras (M2, Donori Bike Team), poi Matteo Bertani (M5, Santini) e Paolo Morbiato (M1, Acido Lattico). A Iglesias i corridori sono arrivati sgranati: Alberto Baesso e i due sardi Andrea Pisanu e Lorenzo Demurtas hanno preceduto l’ex pro Stefano Colagè.

Tra le donne, nessun dubbio sul successo dell’americana Antigone Payne, già dominatrice della cronometro del giorno prima. Per lei nessuna maglia tricolore, ma soltanto quella di leader della classifica. I titoli italiani Master sono andati a Lorenzo Malinverno (Swatt Club, primo assoluto ed M1), Matteo Fundoni (Elmt), Francesco Banti (M2), Bruno Sanetti (M3), Francesco Cipolletta (M4), Matteo Bertani (M5), Marco Silvestri (M6), Luciano Pasquini (M7), Mario Fundoni (M8), Roberto Girotti (M9). Tra le donne tutte le categorie hanno visto al massimo una o due concorrenti al via. ( c.a.m. )

