Oristano
16 febbraio 2026 alle 00:29

Al “Garau” Cantando a Carnevale 

Una rassegna canora da non perdere quella prevista oggi alle 20 al teatro “Garau”. Il coro Maurizio Carta infatti organizza “Cantando a Carnevale”, la 19esima rassegna di cori tradizionali sardi che vuole essere un omaggio alla Sartiglia. Sul palco, oltre ai padroni di casi diretti dal maestro Salvatore Saba, anche il coro Ghentiana di Ruinas, il Santu Nigola di Ortueri e con la partecipazione straordinaria de su Cuncurdu codronzanesu di Codrongianos. «Aprono la serata, presentata da Silvia Orrù, “La Corte di Eleonora” insieme al Gruppo tamburini e trombettieri della Pro Loco di Oristano», sottolinea il presidente, Giulio Fara.

Durante la serata infine il Gremio del Cavalierie Infinito premia con la Camelia 2026 Miriam Contini, che fin da giovane ha respirato aria di Sartiglia. ( m. g. )

