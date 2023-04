«Al galoppatoio ora si cambia» 

Domani l’aula consiliare si infiammerà, quando le discussioni ricadranno sul galoppatoio comunale di Prato Sardo. L’interrogazione del consigliere di Forza Italia, Angelo Arcadu, cercherà di fare chiarezza su una struttura pubblica gestita senza regolare contratto da parecchi anni, oltretutto da quel Gruppo ippico nuorese che annovera come presidente il coordinatore cittadino del Pd (Giovanni Mossa) e vede tra le sue fila anche una consigliera del gruppo “Andrea Soddu sindaco” (Claudia Fadda). Intanto, sulla discussa “occupazione” dell’impianto il primo cittadino precisa: «Non è corretto parlare di gestione abusiva. La struttura non poteva essere affidata con regolare contratto perché non era stata terminata la copertura del maneggio. Solo adesso possiamo prevedere un affidamento a norma di legge».

Situazione ingarbugliata

Poche settimane fa la visita della Polizia locale al galoppatoio ha svelato una situazione quantomeno anomala. Dopo la denuncia di un privato, fatta recapitare negli uffici del palazzo civico, i vigili urbani hanno chiesto ai rappresentanti del Gruppo ippico nuorese il contratto che attesti la regolare gestione dell’impianto (su richiesta della dirigente del Comune, Maria Dettori). «Nell’albo pretorio non risulta alcun contratto: com’è possibile che la struttura sia occupata dal 2014?», è la domanda ricorrente per Angelo Arcadu. Andrea Soddu cerca di spiegare: «In quell’anno c’è stata una gara d’appalto che è stata vinta dal Gruppo ippico nuorese che già gestiva l’impianto. Prevedeva la presentazione di un’offerta da parte dei concorrenti; poi, il pagamento di un canone per la gestione di una struttura con determinate caratteristiche, ovvero dotata di una copertura. Peccato che quella copertura sia andata distrutta, nel 2014, a causa di una forte ondata di maltempo».

Tutto da rifare

Insomma, a sentire il sindaco l’assenza di un maneggio coperto ha decretato la gestione singolare dell’impianto ippico, andata avanti per circa 9 anni. Come dire, non si è potuto siglare un regolare contratto perché è venuta a mancare la struttura-cardine a cui il Gruppo ippico nuorese ambiva. «Continuiamo a gestire il galoppatoio, legge alla mano, perché nessuno ha mai fatto una determina di affidamento definitivo - ha ribadito di recente, Giovanni Mossa -. E se qualcuno non ha mai chiesto la firma del contratto, quel qualcuno non sono certo io. Anzi, faccio un appello all’ente: siamo i primi a pretendere chiarezza. Da parte del Comune c’è una totale inerzia». Soddu non si scompone, replica così: «Quello che dice Mossa non corrisponde al vero. L’amministrazione ha chiesto al Gruppo ippico di venire in Comune a firmare il contratto. Ricordo che all’epoca il sodalizio aveva un altro presidente». E conclude: «Adesso che abbiamo quasi terminato la copertura dell’impianto, con circa 230 mila euro, le cose devono cambiare. Ho chiesto ai dirigenti che la gestione venga regolarizzata, come la legge prevede».