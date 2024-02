Al G7 “italiano” nuove sanzioni? 

Roma. Un inasprimento delle sanzioni contro la Russia: va in questa direzione il G7, che si riunirà sabato per la prima volta sotto la presidenza italiana, nel secondo anniversario della guerra in Ucraina. Si parlerà anche delle crisi in Medio Oriente e Mar Rosso, ma Kiev è il focus all’ordine del giorno. E come un anno fa, alla riunione in videoconferenza, si collegherà per un intervento Volodymyr Zelensky, prima del colloquio fra Giorgia Meloni, i leader degli altri sei Stati e quelli di Commissione e Consiglio Ue. Una discussione che, spiegano fonti diplomatiche, verterà anche sulla morte di Alexei Navalny e la sua “interpretazione”, e si chiuderà con una dichiarazione congiunta mirata a contrastare la «falsa narrativa dell’Occidente stanco» per gli effetti del conflitto.

Per la premier, assicurano i meloniani, è da condannare la morte in carcere di un uomo colpevole solo di opporsi al regime di Vladimir Putin e di chiedere libertà e democrazia. Mentre monta la polemica per le considerazioni di Matteo Salvini, sul fatto che a fare luce sulla fine dell’oppositore russo saranno «i medici, i giudici». La linea del governo, viene spiegato, è quella espressa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui se quella morte «non è stata provocata direttamente lo è stata in maniera indiretta». Quanto arriva da Mosca viene liquidato come propaganda, incluse le parole di Putin sull’Italia.

