Al G7 dei volontari un patto di collaborazione 

Associazioni e comitati sono stati i protagonisti del primo Open day sul volontariato sabato al teatro San Francesco. Una serata per riflettere e un'opportunità per conoscersi reciprocamente, condividere esperienze e gettare le basi per future collaborazioni. Hanno partecipato venti associazioni, otto comitati, le tre parrocchie cittadine. Si sono alternati sul palco di fronte a una platea gremita presentandosi e raccontandosi, ma anche evidenziando alcune difficoltà la necessità di un ricambio generazionale e il supporto nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Un altro bisogno emerso è la disponibilità di spazi. Ad oggi l'amministrazione ha assegnate 28 sedi alle associazioni e continua a lavorare per trovare ulteriori soluzioni. Con l’assessora Irene Murru sono intervenuti il sindaco Marcello Ladu, il direttore del CSV Sardegna Marras, i rappresentanti del Pronto intervento sociale. Il vescovo Antonello Mura ha inviato un videomessaggio. È stato ribadito l'impegno a rafforzare la rete solidale già attiva e a proseguire verso la firma di un protocollo d'intesa tra gli attori in campo. Toccante il momento in cui sono stati proiettate le video interviste a cura di Radio Stella ad alcuni anziani tortoliesi. «Questo è il primo passo di un percorso volto a valorizzare e supportare sempre più l'importante ruolo svolto dalle associazioni e dai comitati – ha detto l'assessora Murru – Continueremo a supportare le loro iniziative e a promuovere occasioni di incontro».

