Al Frogheri manto erboso  tutto a secco 

Le condizioni del terreno di gioco dello stadio di Nuoro, il Franco Frogheri, sono impietose.

Il tappeto erboso non c’è più, è completamente secco. Una distesa gialla. Nel totale abbandono dell’impianto dopo la retrocessione della squadra e il tentativo (per ora fallito) di una cordata di cento soci, che tra gli altri vedeva come possibile presidente l’attuale presidente del Cip, il Consorzio industriale provinciale, Gianni Pittorra, di rilevarla. Così ieri mattina si mostrava il rettangolo di gioco oltre i cancelli sbarrati dello stadio. Al di là di un cumulo di macerie e una piccola ruspa tutto era giallo. Il manto erboso tanto invidiato da squadre di livello sembra ormai perduto.

Solo nella parte vicino alla bandierina del settore settore ospiti una piccolissima porzione è ancora verde. Ieri mattina a mezzogiorno in funzione un solo idrante nel tentativo di recuperare una situazione che sembra compromettere anche la prossima stagione della Nuorese. Un impianto comunale, in cui l’amministrazione, per l’onerosa gestione alle società che si sono susseguite, ha sempre garantito un finanziamento col rimborso per sostenere i costi delle utenze.

Chi rilaverà la Nuorese ora dovrà farsi carico anche del ripristino del fondo in erba. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA