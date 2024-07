Al francese Letezier la finale, Orsato resta fuori 

La Uefa ha annunciato che il francese François Letexier arbitrerà la finale dell'Europeo 2024 tra Spagna e Inghilterra, in programma domenica 14 luglio alle ore 21 all'Olympiastadion di Berlino. È quindi definitivamente sfumata la candidatura dell'italiano Daniele Orsato, uno dei direttori di gara più apprezzati del torneo, che ha quindi concluso la carriera con il quarto di finale fra Inghilterra e Svizzera. Arbitro internazionale dal 2017, 35 anni, Letexier ha già diretto 65 partite ufficiali Uefa in carriera. All'Europeo ha arbitrato tre incontri della fase a gironi: Spagna-Georgia, Danimarca-Serbia e Croazia-Albania.

Domenica sarà affiancato dagli assistenti francesi Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Szymon Marciniak (Polonia) sarà il quarto uomo. Massimiliano Irrati sarà in sala Var per la finale di Euro 2024. Il video match official della Sezione di Pistoia, già protagonista di finali mondiali, è stato designato in qualità di support Var nella squadra guidata in campo dal francese Francois Letexier.

