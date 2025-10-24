Al Forte Village torna il Challenge 

Punta sulla qualità degli atleti (che saranno quasi 500) il Triathlon Forte Village tornato a far parte del circuito Challenge. Oggi Sprint e Duathlon Kids (con Fabio Aru testimonial d’eccezione), domani la classica “half distance” per un weekend presentato ieri a Santa Margherita di Pula dal race director Andrea Mentasti alla presenza dei sindaci dei comuni soinvolti (Pula, Domus de Maria e Sant’Anna Arresi, oltre a Teulada) e dei rappresentanti di Federtriathlon e Challenge Family.

I protagonisti

Parlando degli atleti (50 gli élite), non si può non partire da Bianca Seregni, reduce dalla straordinaria medaglia d’argento alle World Triathlon Championship Finals 2025 di Wollongong (Australia), ceh ha scelto di gareggiare nello Sprint. Con lei un altro azzurro, Michele Sarzilla, che a Maiorca ha dimostrato di trovarsi bene anche sulla distanza “half” ottenendo la sua prima vittoria proprio nel circuito Challenge. Se la vedrà con altri titolati Challenge come il britannico e campione europeo Will Draper o il tedesco Jannik Schaufler, primo quest’anno a St. Pölten.

I percorsi

Alle 10 di stamattina dalla spiaggetta del resort scatterà la gara Sprint: 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo (sulla strada verso la Torre di Cala d’Ostia) e 5 km di corsa su due giri interni al Forte Village. Domani il via dalle 9 per la prova principale con la formula della “rolling start”: 1,9 km di nuoto prima di affrontare 90 km tra i più belli e spettacolari (e non privi di insidie altimetriche), sulla costa sudoccidentale sarda. Infine, la mezza maratona conclusiva di 21 km con arrivo nel resort. ( c.a.m. )

