Al Forte Village è già tempo di Itf Combined  

Prende il via domenica il primo ciclo 2023 di tornei Itf Combined al Forte Village. Il resort di Santa Margherita di Pula ospiterà per cinque settimane altrettanti tornei internazionali maschili e femminili. L'entry list del primo Itf maschile è aperto dai due finalisti dell'ultimo torneo disputato qui nel 2022, il davisman polacco Michalski e il tedesco Stodder. Al netto di wild card, qualificazioni e forfait dell'ultim'ora, saranno almeno nove gli italiani nel main draw, guidati da Francesco Forti (lo scorso anno in campo nelle qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia), e ben diciannove nelle qualificazioni.

Interessante il campo partecipanti nel femminile, aperto dalla mancina olandese Arantxa Rus (130 Wta, con un passato da numero 61 e tanti trofei in bacheca). In campo la rumena Miriam Bulgaru (gioca in B con la Torres) e la turca Çağla Buyukakcay (ex Top 60). Unica azzurra sicura del main draw (sono 10 nelle quali) è Matilde Paoletti. Possibilità di ingresso diretto nelle qualificazioni per Barbara Dessolis. Prevedibile la presenza di altri atleti sardi, che potranno firmare per le qualificazioni o entrare tramite wild card.



