Al Forte Village anche tre sarde nel main draw 

Aurora Deidda e le sorelle Barbara e Marcella Dessolis parteciperanno al tabellone principale femminile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione.

Due si erano già qualificate lunedì, Deidda (Milano 26), che nel primo turno del main draw affronterà la statunitense Ashley Lahey), e Marcella Dessolis (Tc Cagliari), che nei sedicesimi di finale troverà la romena Arina Gabriela Vasilescu), mentre la terza ha strappato il pass per il tabellone principale ieri. È Barbara Dessolis, che nel turno decisivo delle qualificazioni, ha regolato 6-0, 6-1 Ruby Pinna in un derby targato Monte Urpinu, e ora è stata sorteggiata contro la slovena Kristina Novak. Buone notizie anche dal doppio: negli ottavi di finale, le sorelle Dessolis hanno approfittato del forfait Dalila Spiteri e la ceca Gabriela Knutson. Ad aspettarle nei quarti ci sono Vasilescu e la statunitense Gabriela Vilar, coppia numero 3 del tabellone.

Nel main draw maschile, la wild card Lorenzo Carboni affronterà il qualificato Gian Marco Ortenzi.



