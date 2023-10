Al Forte c’è la gara Sprint Tutti contro Petersen  

Il Forte Village Triathlon è tornato. E oggi, a Santa Margherita, i quasi 130 partenti - 89 uomini, 29 donne e 5 staffette - si misureranno con quella distanza Sprint che mancava dal 2018 e regaleranno un’avvincente domenica di sport e spettacolo. Ieri, ad aprire le danze, sono stati invece i 105 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni che, sotto lo sguardo attento di Fabio Aru e Domenico Fioravanti, oggi impegnati nella staffetta, hanno gareggiato nel Duathlon Kids, gara federale. «A un decennio dalla prima edizione del 2013, abbiamo voluto proporre il Duathlon Kids e lo Sprint di domenica per dare maggior visibilità, attenzione e dignità ai due eventi», ha voluto sottolineare l’organizzatore Andrea Mentasti.

Il programma

Alle 10, all’interno del resort, lungo il percorso che verrà poi impiegato per la frazione di corsa, scatterà la camminata in rosa, 4 km di passeggiata solidale che coinvolgerà 130 persone. Alle 11, invece, scattano i cronometri. La spiaggia del Forte ospiterà la partenza della gara che vedrà gli atleti impegnati prima nei 750 metri della frazione di nuoto, poi nei 20 km in bicicletta e nei 5 km di corsa. A sfoggiare il pettorale numero uno sarà il danese Mathias Petersen, vincitore dell’ultimo Ironman di Klagenfurt ma non per questo favorito inattaccabile sulla distanza Sprint. Da tenere d’occhio anche il ceco Jan Kucera. «Corsa e nuoto all’interno del resort, mentre la frazione di bici impegnerà un tratto della litoranea di Santa Margherita, in direzione Pula, che per verrà chiusa al traffico dalle 11 alle 12.30. In corrispondenza dei blocchi verrà indicato agli automobilisti un percorso alternativo per bypassare il tratto utilizzato e anche di raggiungere il Forte per fare da spettatori: accesso libero al resort per assistere a tutte le fasi della gara», ha sottolineato Mentasti.

La storia

Nato nel 2013 con doppia distanza, media e sprint, dal 2014 al 2018 il Triathlon del Forte è andato avanti col marchio Challenge, poi lo stop nel 2019 e 2020. «La media è diventata Ironman 70.3 nel 2021 e 2022. Si era perso il triathlon Sprint, che ai profani può sembrare facile, ma sarebbe come dire che i centometristi sono dei principianti rispetto ai maratoneti», precisa l’organizzatore. «Ora abbiamo ricominciato con Forte Village Triathlon, senza associarci ad altri marchi ma puntando sulle nostre capacità organizzative, lo stile e il piacere di condividere sia coi professionisti sia con principianti, neofiti e bambini»

Sport e lotta ai tumori

A impreziosire l’edizione 2023, il progetto benefico che vede il Forte Village al fianco di “Abbracciamo un sogno” e “Sardegna in rosa” per l’acquisto di un Camper della Prevenzione, attrezzato con mammografo ed ecografo. Oltre alla Camminata Rosa di oggi, la campagna prevederà anche la Giornata in Rosa a Palazzo Doglio (mercoledì 25 alle 17.30, talk, lotteria e aperitivo) e il torneo maschile e femminile di padel (5 novembre, SportLife Padel Club).

