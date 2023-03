Al Fonni il match di andata della semifinale 

USINESE 2

FONNI 3

Usinese (4-2-4) : Tanca, Saccu (22’ st Marras), Spanu, N. Sanna, M. Sanna, Gutierrez, D’Andrea (34’ st Panzali), Delrio (22’ st Deriu), Oggiano, Pintus, Saba. In panchina Guerra, Daga, Panzali, Poddighe, Mura, Ferranda, Derosas. Allenatore Rassu.

Fonni (4-3-3) : Ruiu, Mattu, Murrocu, Sini, Poddie, Lai, Tolu (23’ st Biscu), Mele, Nonne (42’ st Sorighe), Patteri, Coinu (39’ st Elias). In panchina Catta, Malgari, Cadeddu. Allenatore Veglia.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : 24’ pt Coinu, 26’ pt e 35’ pt Oggiano, 40’ st Tolu, 48’ st Biscu.

Note : ammoniti Deriu, Nonne e Poddie. Recupero 1' e 6'.



Usini. Al Peppino Sau la semifinale d’andata di Coppa Italia della promozione tra Usinese e Fonni si decide nei minuti di recupero del secondo tempo in favori degli ospiti. I padroni di casa, reduci dal pareggio in campionato, sabato scorso, con il Sennori, non riescono ad avere la meglio sulla formazione barbaricina che ha ora maggiori possibilità di accedere alla finale.

Inizia bene la squadra allenata da Gian Mario Rassu che, nei primi minuti, si rende pericolosa con Oggiano e Delrio, quest’ultimo su punizione. Al 24’ passa in vantaggio il Fonni con un bel gol di Coinu su cross di Tolu. I padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio con una rete di rapina di Oggiano, tra gli uomini più in forma dei rossoblù, che approfitta di un errore difensivo. Al 35’ l’Usinese passa in vantaggio ancora con Oggiano. Poco prima dell’intervallo Tolu pareggia.

Nel secondo tempo da segnalare alcune belle parate del portiere Ruiu del Fonni. Ma quando il pareggio sembra in cassaforte, ecco che per l’Usinese arriva la beffa. Siamo al 48’: Biscu salta due difensori e poi Tanca e deposita il pallone in fondo alla porta. Ora l’appuntamento è fra due settimane per decidere chi sfiderà la vincente tra Arborea e Verde Isola Carloforte.