Al Fois il premio “Leopardi” 

Laura Ibba, studentessa della seconda A del liceo artistico e musicale “Foiso Fois”, è arrivata al quarto posto alla finale nazionale del premio letterario “Giacomo Leopardi”, che si è svolta a Recanati, nel paese natio del poeta marchigiano.

Un riconoscimento importante per tutta la Sardegna e per il liceo “Foiso Fois”, da sempre in prima linea nell’offrire una buona formazione umanistica, musicale e artistica. Ibba, amante della poesia e della letteratura italiana, ha partecipato alla finale nazionale rappresentando la Sardegna. È arrivata alla finale nazionale dopo aver vinto le prove regionali del concorso, e esaminate dalla giuria regionale della Sardegna composta dai docenti Gian Luigi Pittau (presidente della commissione e docente di lingua e letteratura italiana), Luciano Aru e Maria Luisa Brodu. «È un traguardo di grande prestigio che testimonia il grande spazio dato alla formazione umanistica nel liceo artistico e musicale», ha commentato la dirigente scolastica Nicoletta Rossi.

