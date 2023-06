Al fischio finale tutti in piazza Yenne: «Indimenticabile» 

Un’esultanza di gruppo al gol fino a perdere la voce, seguita da una notte di festeggiamenti sfrenati tra piazza Yenne e l’aeroporto. Il tifo rossoblù voleva con forza la promozione ed è arrivata quando ormai anche il più ottimista stava iniziando a perdere le speranze: al 94’ della finale di ritorno dei playoff, rendendo al Bari quel gol nel recupero che più volte ha trovato in stagione.

«È una pagina che sicuramente rimarrà nella storia», esulta dal settore ospiti del San Nicola Massimiliano Sestu. «È stata una partita incredibile, perché ormai non ci speravamo più. Poi è iniziato a piovere ed è piovuto anche il gol nella porta del Bari. Un’emozione indescrivibile, sempre forza Casteddu». Fra i circa 1.300 nell’unico settore rossoblù, che poi è stato anche il solo a festeggiare al triplice fischio, anche Andrea Cocco: «Una partita molto emozionante, con tanta sofferenza. Arrivare al 94’ e andare in Serie A è da pazzi, ma l’importante è esserci riusciti. E averlo fatto in casa loro è ancora più bello».

Epilogo voluto

«È un sogno che si avvera e che mi commuove: avevo previsto sia il risultato sia il gol di Pavoletti, era da tante settimane che dicevo che sarebbe stato lui a riportarci in Serie A. Una gioia immensa e una soddisfazione incredibile: per il Cagliari io ci sono e ci sarò sempre», la gioia di Gianni Rombi, abbonato allo stadio da una vita ed ex presidente del Centro Coordinamento Cagliari Club. «Questa è una soddisfazione e un’emozione per tutto il popolo sardo, a un certo punto non ce l’aspettavamo più. È l’unione di tutta l’Isola che ha fatto la differenza», festeggia Teresa Lai.

La festa

In tanti hanno raggiunto piazza Yenne, per poi spostarsi in aeroporto ad attendere la squadra. «Siamo felicissimi ed emozionati, una promozione meritata: abbiamo lottato col cuore e la testa, anche oggi la squadra ha rappresentato la Sardegna e questo valore è emerso durante la partita. Vedere Ranieri in lacrime ci ha fatto commuovere», afferma Pietro Aretino nel mezzo dei festeggiamenti. «Abbiamo meritato di salire noi sul doppio confronto, meritavamo già a fine primo tempo di essere 0-2. E Pavoletti è come Cerri: gol decisivo nel recupero», aggiunge Pierfrancesco Loi. «Una gioia irrefrenabile, una soddisfazione immensa», dice Gianni Corda che ha visto la partita al maxischermo alla Fiera. «È stata inaspettata ma ancora più bella perché avvenuta agli sgoccioli».