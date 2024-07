Al “Fip Platinum”  a segno Belasteguin 

Oggi dalle 10 spazio agli ottavi del FIP Platinum Sardegna di padel, con ingresso libero al Tennis Club Cagliari sino alle finali di sabato. Si parte subito dalle teste di serie del tabellone femminile: Virginia Riera e Carmen Goenaga García, dopo aver vinto ieri all’esordio, sfidano Barrera De la Fuente-Caparrós Maldonado sul campo 1.

Per la coppia principale del maschile invece bisogna aspettare l’ultimo turno, non prima delle 19: Fernando Belasteguín, il più atteso della settimana, e Javi Garrido hanno vinto ieri sera al debutto 7-6(7) 2-6 6-0 in due ore su Piotto Albornoz-Del Castillo. Ieri mattina a Monte Urpinu è visto anche il Papu Gómez: il calciatore argentino, al momento squalificato, è un grande fan di padel e la scorsa settimana ha giocato un torneo a Villasimius. «Sono a Cagliari per seguire Tolito Aguirre, Miguel Lamperti e Maxi Sánchez: sono cari amici, faccio il tifo per loro». Come italiani, uno di loro (Aris Patiniotis, in coppia con lo spagnolo José Sánchez) sfiderà proprio Maxi Sánchez e Luciano Capra, teste di serie numero 3, nel primo match sul centrale che sarà seguito da quello di Carolina Orsi.

Con loro altri italiani agli ottavi: fra questi Flavio Abbate-Giulio Graziotti, Lorena Vano (con Julia Polo Bautista) e Chiara Pappacena (con Daiara Valenzuela).

