Al Fiorenzo Serra Festival vittoria di Enrico Pau  

Il settimo Fiorenzo Serra Film Festival premia il regista cagliaritano Enrico Pau. Il film “S’umbra ’e su fogu” sull'incendio che ha devastato il Montiferru ha vinto il concorso internazionale sul cinema etnografico.

Nella premiazione, svolta al Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari, il regista cagliaritano ha dedicato la vittoria all’attore Tino Petilli, appena scomparso. Tra i corti, il primo premio è stato assegnato a “Wiwa”, opera prima dell'ecuadoriano Adrian Rivera. L'opera documenta l'evoluzione di Antonio, un artigiano che attraverso il processo di trasformazione dell’acciaio in coltelli ha cambiato anche se stesso.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, “Fuoco, la scintilla della cultura umana”, ha raccolto oltre trecento film da tre continenti.

Assegnati anche i premi della sezione intitolata ad Antonio Simon Mossa, archeologo e anche cineasta e collaboratore di Fiorenzo Serra, che raccoglie i lavori non inerenti al tema. Il lungometraggio vincitore è “Le ciel, la terre et l’homme” della regista tedesca Caroline Reucker. Il miglior corto in concorso è stato giudicato “Acuatenientes”, dei colombiani Andres Gil e Michael Avila.

Menzione speciale per “Cara a su ‘entu-Con il vento in faccia” del giovane Andrea Deidda, sul sogno realizzato o ancora da realizzare di alcuni fantini sardi: correre il Palio di Siena.

