VaiOnline
Teatro Adriano.
04 novembre 2025 alle 01:23

Al Film Festival  proiezioni e dialoghi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Venerdì prende il via la 18esima edizione del “PuntodiVista FilmFestival”, rassegna cinematografica curata dall’associazione culturale Art’In. Al Teatro Adriano, con inizio alle 20,30, saranno proiettati i primi quattro cortometraggi dei 16 finalisti in concorso: La Derapage di Aurelien Laplace (Francia); Holy Heaveness di Abedi, Fardyardad e Gaffari (Iran); Adas Falasteen di H. K. Elhusseini e S. T. Lulu (Palestina); Rochelle di Tom Furnis (Nuova Zelanda).

La finale

Come sempre ci sarà spazio per gli ospiti. Venerdì l’attrice Rose Asta, l’attore Elijah Knigt e il regista Mario Zanot dialogheranno con la giornalista e critica cinematografica Elisabetta Randaccio. Seguiranno gli omaggi musicali dedicati al grande cinema, con Rossella Faa, Manuela Loddo e Salvatore Spano al piano. La serata finale il 19 dicembre, giorno in cui saranno premiati il miglior film e i migliori protagonisti. I “corti” arrivano da tutto il mondo e sono stati selezionati da una giuria di esperti.

Gli ospiti

Questi gli ospiti. Mario Zanot alterna la sua attività di regista e sceneggiatore a quella di visual effects supervisor per il cinema. È membro dell’European Film Academy e ha insegnato alla Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano. Rose Aste è nota soprattutto per il suo ruolo di Anna nell’omonimo film diretto da Marco Amenta. Cagliaritana trapiantata da tempo a Roma, ha iniziato la sua formazione professionale in Sardegna, nel 2015, frequentando negli anni numerosi laboratori e workshop con diverse compagnie sarde. Elijah Knight, svizzero di Losanna, nel 2021 ha recitato in “Prinzessin”, di Peter Luisi. L’anno successivo ha fatto parte del cast di “Semret” di Caterina Mona.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 