Al Film Festival  proiezioni e dialoghi 

Venerdì prende il via la 18esima edizione del “PuntodiVista FilmFestival”, rassegna cinematografica curata dall’associazione culturale Art’In. Al Teatro Adriano, con inizio alle 20,30, saranno proiettati i primi quattro cortometraggi dei 16 finalisti in concorso: La Derapage di Aurelien Laplace (Francia); Holy Heaveness di Abedi, Fardyardad e Gaffari (Iran); Adas Falasteen di H. K. Elhusseini e S. T. Lulu (Palestina); Rochelle di Tom Furnis (Nuova Zelanda).

La finale

Come sempre ci sarà spazio per gli ospiti. Venerdì l’attrice Rose Asta, l’attore Elijah Knigt e il regista Mario Zanot dialogheranno con la giornalista e critica cinematografica Elisabetta Randaccio. Seguiranno gli omaggi musicali dedicati al grande cinema, con Rossella Faa, Manuela Loddo e Salvatore Spano al piano. La serata finale il 19 dicembre, giorno in cui saranno premiati il miglior film e i migliori protagonisti. I “corti” arrivano da tutto il mondo e sono stati selezionati da una giuria di esperti.

Gli ospiti

Questi gli ospiti. Mario Zanot alterna la sua attività di regista e sceneggiatore a quella di visual effects supervisor per il cinema. È membro dell’European Film Academy e ha insegnato alla Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano. Rose Aste è nota soprattutto per il suo ruolo di Anna nell’omonimo film diretto da Marco Amenta. Cagliaritana trapiantata da tempo a Roma, ha iniziato la sua formazione professionale in Sardegna, nel 2015, frequentando negli anni numerosi laboratori e workshop con diverse compagnie sarde. Elijah Knight, svizzero di Losanna, nel 2021 ha recitato in “Prinzessin”, di Peter Luisi. L’anno successivo ha fatto parte del cast di “Semret” di Caterina Mona.

