Al Festival del Mediterraneo c’è il libro degli studenti 

Ancora una volta tra i protagonisti del Festival della letteratura del Mediterraneo, al via oggi con l’organizzazione dell’associazione Genti Arrubia, ci saranno gli studenti. I ragazzi di 11 classi delle scuole medie dei 4 istituti comprensivi, hanno realizzato un libro che sarà presentato anche al Salone di Torino.

Si chiama “I figli del tempo” ed ha come tema l’ambiente, la storia e le tradizioni. Su questi tre argomenti, gli studenti, hanno inventato storie immaginarie e suggestive. Come quella dei fenicotteri che si alleano con i Cavalieri d’Italia per salvaguardare il Molentargius aiutati da “Mister riciclo” o come due ragazzi che cercano di salvare i gattini dall’alluvione del 1889 portandoli nelle chiese.«È un percorso che abbiamo iniziato cinque mesi fa» dice la coordinatrice del progetto Marilena Deiana, «e che gli studenti hanno accolto con grande entusiasmo». Prima uscita per il volume giovedì alle 16 all’auditorium di Sant’Elena.

Il festival è stato presentato ieri nella sala dell’affresco dell’ex Convento dei cappuccini e vedrà la presenza di tanti autori che presenteranno i loro libri. «Autori di grande livello», ha detto il presidente di Genti Arrubia Enrico Frau, «e c’è una regola anche per i ragazzi. Non possono venire al Festival se non hanno letto i libri che presentiamo». Presente anche il sindaco Graziano Milia che ha sottolineato, «il merito dell’associazione Genti Arrubia per l’importante contributo che ogni anno da all’interno di una città che ha voglia di crescere culturalmente».

Dopo le tappe oggi a Sinnai e domani a Maracalagonis e Donori, il festival torna in città giovedì prima all’auditorium di Sacro Cuore dalle 9 con Carola Benedetto, Luciana Cilento e Ornella Busalla. Venerdì di mattina all’auditorium di via Turati con Paola Zannoner e all’auditorium di Sacro Cuore con Monica Pais. Alla sala Michelangelo Pira alle 11 Carola Farci e in serata Danilo Mallò, Giovanni Taranto e Valeria Tron. Chiude il gruppo musicale Abacada.Ricco programma anche sabato con chiusura alla sala Michelangelo Pira.

