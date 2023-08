Al Festival Cantiere il gran finale nel bosco  

La XXVIII edizione del Festival Cantiere si chiude oggi su un palco naturale di eccezionale bellezza: il bosco Mitza Margiani di Baradili. Si comincia al mattino con il grande teatro italiano di figura a cura di Teatro Medico Ipnotico. A partire dalle 10,30 Patrizio Dall’Argine, con l’assistenza di Veronica Ambrosini, porta in scena “Momo”, la storia di un burattino cacciato dall’Olimpo per aver fatto arrabbiare gli Dei.

Si prosegue poi all’insegna del teatro civile con la performance di Beatrice Visibelli, protagonista di "È tutta la mia vita”, la drammatica esperienza di Charlotte Salomon nel campo di concentramento di Aushwitz. Alle 12,30 il bosco di Mitza Margiani si anima dei personaggi di Gianni Dettori, che con il suo “È Strano” - nato proprio in residenza a Baradili per la regia di Franco Marzocchi - sviluppa una performance capace di far rivivere le figure maschili e femminili dell’opera lirica svelandone il lato più comico. La domenica del festival è inoltre arricchita dal laboratorio “Fili in prima fila”, a cura di Teatro Tages insieme a due maestri Agostino Cacciabue e Rita Xaxa.

