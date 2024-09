Al Fayed, anche dall’Italia accuse postume di stupro 

LONDRA. Sale a 37 il numero di donne protagoniste di denunce contro Mohamed Al Fayed - il defunto miliardario egiziano trapiantato nel Regno Unito e padre di Dodi, che morì insieme alla principessa Diana nell’incidente del 1997 - per stupri e molestie sessuali che avrebbe commesso ai danni di giovani e giovanissime dipendenti dei grandi magazzini Harrods di Londra, di sua proprietà dal 1985 al 2010. Lo hanno reso noto ieri gli avvocati che le assistono - sullo sfondo di quanto svelato giovedì dalla Bbc nel documentario “Al-Fayed: Predator at Harrods”. I legali hanno confermato di aver avviato a nome delle vittime «superstiti» una causa di risarcimento danni che coinvolge anche la proprietà di Harrods, per cercare di «ottenere giustizia» contro i misfatti attribuiti a «un mostro». La morte di Al Fayad, passato indenne da una prima indagine di polizia nel 2015, rende impossibile un processo penale. Gli abusi sarebbero avvenuti a Londra e in varie proprietà di lusso possedute dal miliardario in giro per il mondo: in Francia, negli Emirati e altrove.

