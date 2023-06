Al faro di Sant’Elia “The last lamentation” 

La luce suggestiva del tramonto, di fronte all’immensità del mare. In questo scenario suggestivo, al faro di Sant’Elia, martedì alle 20 si svolgerà The Last Lamentation (Studio1 appunto), progetto dell’artista Valentina Medda.

Si tratta di uno studio che coinvolge 13 performers non professioniste, vestite a lutto e di spalle al pubblico, impegnate in un lento rituale vocalistico di grande forza ipnotica: «Una sorta di preghiera preverbale», afferma Medda, «la scomposizione e destrutturazione di un pianto i cui suoni si stratificano», modulato dalle musiche composte da Claudia Ciceroni con Alessandro Olla, qui in un intervento live in collaborazione con l’Universitat Politècnica de València.

Attraverso questa performance l’artista indaga la tradizione del pianto rituale funebre nel Mediterraneo collocandola al centro della sua riflessione artistica. The Last Lamentation è una rivisitazione in chiave contemporanea di questa antica tradizione, una pratica ancora in uso in alcuni paesi del Mediterraneo, che si richiama con grande forza al presente, alle questioni più urgenti dell’attualità, come quella della tragedia dei migranti e al ruolo della donna nella società. «Fin dall’inizio del progetto è stato per noi importante includere delle voci migranti», dichiara l’artista, a sottolineare la valenza politica di questo lavoro, eccezionalmente fruibile in un luogo altrettanto simbolico, come il Faro Sant’Elia, di fatto inserito in una base militare, con l’imponente radar che incombe sul paesaggio.

Il progetto è realizzato da Zeit, Museo Man di Nuoro, Teatro di Sardegna, Arts Centre 404/VierNulVier, Flux Factory, assieme a Fondazione Sardegna Film Commission, e sostenuta da Ars - Arte Condivisa in Sardegna per la Fondazione di Sardegna.

