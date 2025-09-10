Al dunque la partita usi civici: la minoranza chiede Consiglio 

La Regione trasmette al Comune di Orosei i risultati del nuovo accertamento relativo agli usi civici e la minoranza consiliare si muove per capirne i contenuti. Nei giorni scorsi i consiglieri comunali Giacomo Masala e Annalisa Lai hanno infatti protocollato una richiesta agli uffici comunali per ottenere copia della documentazione.

I due chiedono alla sindaca Elisa Farris la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, con la partecipazione dei tecnici incaricati, affinché vengano valutate osservazioni e opposizioni entro i termini stabiliti dalla Regione. Secondo Masala e Lai, la scelta dei professionisti esterni dovrà ricadere su figure con comprovata esperienza in materia di normativa sull’uso civico, garantendo trasparenza e piena tutela dei cittadini e dell’ente. La minoranza propone inoltre di coinvolgere tutte le forze politiche e civiche, valorizzando anche la documentazione raccolta dai privati interessati.

«Ci mettiamo a disposizione del sindaco, della giunta e della maggioranza – dichiarano – convinti che serva unità per affrontare un tema ormai annoso, anche con il coinvolgimento della popolazione locale e, se necessario, con azioni decise nei confronti della Regione». Tra le ipotesi da valutare, anche quella della traslazione del vincolo verso l’oasi di Bidderosa, purché si arrivi a una soluzione concreta di una problematica che dura da troppo tempo.

