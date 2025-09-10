VaiOnline
Orosei.
11 settembre 2025 alle 00:27

Al dunque la partita usi civici: la minoranza chiede Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Regione trasmette al Comune di Orosei i risultati del nuovo accertamento relativo agli usi civici e la minoranza consiliare si muove per capirne i contenuti. Nei giorni scorsi i consiglieri comunali Giacomo Masala e Annalisa Lai hanno infatti protocollato una richiesta agli uffici comunali per ottenere copia della documentazione.

I due chiedono alla sindaca Elisa Farris la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, con la partecipazione dei tecnici incaricati, affinché vengano valutate osservazioni e opposizioni entro i termini stabiliti dalla Regione. Secondo Masala e Lai, la scelta dei professionisti esterni dovrà ricadere su figure con comprovata esperienza in materia di normativa sull’uso civico, garantendo trasparenza e piena tutela dei cittadini e dell’ente. La minoranza propone inoltre di coinvolgere tutte le forze politiche e civiche, valorizzando anche la documentazione raccolta dai privati interessati.

«Ci mettiamo a disposizione del sindaco, della giunta e della maggioranza – dichiarano – convinti che serva unità per affrontare un tema ormai annoso, anche con il coinvolgimento della popolazione locale e, se necessario, con azioni decise nei confronti della Regione». Tra le ipotesi da valutare, anche quella della traslazione del vincolo verso l’oasi di Bidderosa, purché si arrivi a una soluzione concreta di una problematica che dura da troppo tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Mattarella: «Attenti a non andare oltre»

Il presidente della Repubblica rievoca gli errori del 1914 La premier Meloni: «Continuiamo a lavorare per la tregua» 
La crisi

A Decimomannu caccia in volo per le esercitazioni

Nell’aeroporto militare prosegue l’addestramento dei piloti Nato 
Sara Saiu
La crisi

Si infiamma la rabbia dei francesi

Il movimento “Bloquons tous” in piazza contro Macron e il nuovo premier Lecornu 
Regione

Provinciali, esclusa una lista di Forza Italia

Presentata per la Città Metropolitana di Cagliari. Il tribunale: irregolarità nelle firme 
Sanità

Medici di base, la grande fuga: assistenza in tilt

Troppe sedi carenti: «Bisogna alleggerire il carico di lavoro e ridurre la burocrazia opprimente» 
Cristina Cossu
Regionali

Veneto, Salvini morde il freno

Solleva il tema dei candidati al vertice del centrodestra ma gli alleati rinviano 