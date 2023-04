Al “D’Aloja” Oppo fa il pieno 

Bottino pieno, per Stefano Oppo al Memorial D’Aloja, regata internazionale che si svolge ogni primavera sul lago umbro di Piediluco. Il weekend dell’azzurro era iniziato con la vittoria nella prima regata nel Doppio Pesi Leggeri, assieme a Gabriel Soares. Ed è proseguito con una doppietta, messa a segno ieri nella stessa specialità. Anche in quest’ultima occasione, il portacolori oristanese dei Carabinieri e il compagno hanno staccato nettamente Ruta-Torre e i greci Gkaidatzis-Papakonstantinou. Un duplice risultato di peso, anche in vista della definizione dell’equipaggio azzurro che affronterà i prossimi appuntamenti, tra cui i Mondiali di qualificazione olimpica, in settembre a Belgrado. ( cl.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA