Al Dall’Ara respinti i tifosi del Cagliari 

Oltre centodieci tifosi del Cagliari – il dato non è ancora definitivo – non hanno potuto assistere alla partita di Bologna a causa di una decisione del Prefetto del capoluogo emiliano che ha vietato l’accesso allo stadio Dall’Ara ai (regolari) possessori di un biglietto fuori dal settore ospiti. La vicenda è ancora da chiarire, resta la rabbia e la delusione, oltre i soldi spesi inutilmente, di chi aveva un regolare tagliando, emesso da una società legata al Bologna, e non ha potuto assistere alla partita.

«Martedì 4 marzo abbiamo acquistato due biglietti nel settore Distinti, siamo in possesso della tessera del tifoso e al momento del pagamento ci sono stati chiesti i nostri dati, numero telefonico compreso», raccontano due professionisti cagliaritani, che a Bologna hanno raccolto la delusione di decine di persone, «in poche ore abbiamo avuto conferma e ricevuto copie dei tagliandi». Partenza il sabato, la notte a Bologna, al primo pomeriggio di domenica allo stadio: «Passiamo il primo controllo, ai tornelli ci hanno bloccato: dopo un lungo controllo, ci è stato negato l’accesso per decisione della Prefettura. A quel punto acquistare il biglietto del settore ospiti sarebbe stato impossibile. Non è restato altro che fare 250 chilometri verso Linate e tornare a casa». Sono già partite decine richieste di risarcimento. (e.p.)

