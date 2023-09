Al Dall’Ara la prima salvezza in A di Ranieri 

A un Bologna-Cagliari, l’1-2 del 19 maggio 1991, è legato uno dei grandi trionfi della carriera di Claudio Ranieri: la salvezza con una giornata d’anticipo, dopo le due promozioni consecutive, al termine di un’indimenticabile rimonta nel girone di ritorno.

Il capolavoro

Fuori dalla zona retrocessione dalla sestultima, il Cagliari punta a chiudere il discorso salvezza in anticipo contro l’ultima in classifica. È una gran punizione di Daniel Fonseca a sbloccare il risultato, sinistro dai venti metri che scavalca la barriera e si insacca sotto la traversa al 33’. Nella ripresa (73’) l’attaccante uruguayano si invola su lancio da metà campo e incrocia per la doppietta, cinque minuti dopo una deviazione di Firicano su tiro di Mariani vale l’1-2 ma non cambia la storia. La sconfitta del Lecce con la Sampdoria (che vince lo scudetto) dà l’aritmetica: a fine partita è un trionfo coi festeggiamenti sotto il settore ospiti, i caroselli in centro a Cagliari e i tifosi ad attendere la squadra in aeroporto.

Il bilancio

Bologna di recente è diventato un campo stregato per il Cagliari: non vince dal 10 gennaio 2010 (0-1), poi 3 pareggi e 8 sconfitte. In totale 8 successi sardi, 19 felsinei e 10 pari.