Al cus mancano due punti per set  

Dopo tre vittorie cade il Cus Cagliari al PalaPirastu. Il Gabbiano Mantova, primo del girone Bianco della serie A3 di volley, ha vinto 3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-23) una partita emozionante per il pubblico presente, e una guerra di nervi per chi era in campo. Con la differenza che il Cus ha probabilmente pagato la disabitudine a questi livelli, alle gare punto a punto e, come ha detto il coach Simone Ammendola a fine partita, la squadra non è stata sufficientemente cattiva nei momenti finali.

Prima frazione in vantaggio sino al 13-10, il sorpasso del Mantova che resiste sino al punto finale. Il Cus pareggia dopo un altro set sempre in vantaggio. Sul 24-21 i lombardi si avvicinano (24-23) e commettono un’infrazione che chiude il set.

Il Mantova avanti nel terzo (9-6), una serie di battute di Busch lo mette in crisi e il Cus sorpassa (12-9), resta avanti e viene raggiunto sul 23-23. Nel momento decisivo due attacchi sono murati, Mantova ribalta lo scambio e passa. Ancor più equilibrato il quarto set, l’allungo lombardo (20-17) viene rintuzzato, si torna sul 23-23. Fa tutto il Cus, con la battuta di Miselli a rete e un errore in ricezione di Busch. Poteva finire diversamente.

