Al Cus il derby cagliaritano 

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu; N. Asunis, Prefumo, Fiori (19’ st Puddu), Piroddi; A. Caddeo, Baldussi (26’ st Demurtas), Flores; Siddu, Zucca (35’ st Balloi), Serra. In panchina Follese, Bisoffi, D. Asunis, Loddo, Perra, Melis. Allenatore Lantieri.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Aramu; Bevere (28’ st Mereu), Nepitella, Biondi, Secci; Antinori (19’ st Morello), Usai (39’ st Pintor), Sanna; Cuccu, Tumatis, Pinna (19’ st G. Caddeo). In panchina Simula, Farci, Littera, Montisci, Urru. Allenatore Madau.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : 2’ pt Serra, 20’ pt Siddu, 30’ st Piroddi (r), 32’ st G. Caddeo.

Note : ammoniti Baldussi, Secci, Antinori, Pinna, Cuccu, A. Caddeo. Recupero 3’ pt - 5’ st.

A Sa Duchessa il Cus Cagliari si impone nel derby contro l’Atletico e vola al quarto posto.

La cronaca

Al 2’ i padroni di casa passano in vantaggio con Serra che approfitta di un retropassaggio sbagliato dalla difesa e di mancino mette in rete anticipando il portiere. Al 20’ arriva il raddoppio della squadra di Lantieri: Serra si invola sulla sinistra e crossa per Siddu che è lesto ad insaccare da dentro l’area. L’Atletico reagisce e al 31’ coglie la traversa con un tiro dal limite di Cuccu.

In avvio di ripresa gli ospiti si propongono ancora in avanti e al 46’ Pillitu è bravo a respingere una conclusione di Tumatis. All’11’ il Cus fallisce il tris: Siddu serve Baldussi che calcia alto da buona posizione. Al 13’ termina a lato un colpo di testa di Nepitella. Al 23’ i padroni di casa colgono una traversa con Flores. Al 30’ arriva il terzo gol: Piroddi trasforma un penalty, assegnato dall’arbitro per un fallo di mano. Dopo due minuti accorcia l’Atletico con un destro di Caddeo da dentro l’area. Nel finale la squadra di Madau prova a spingere, ma il Cus difende il risultato con ordine.

