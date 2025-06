Al Cus Cagliari battuto in casa servirà l’impresa 

Cus Cagliari 46

Viterbo 51

Cus Cagliari : Poddighe 4, Caldaro 8, Petronio 10, Saias 7, Pinna ne, Lai, Gagliano 8, Cassai, Scanu ne, Salvemme 7, Corso 2, Garcia Leon. Allenatore Xaxa

Domus Mulieris VT : A. Puggioni 15, Paco, S. Puggioni 2, Adongpiny 10, Tarroni ne, Gionchilie 4, Fantozzi, Ricci ne, Pasquali 2, Pirillo, Marigliano ne, Despaigne 18. Allenatore Scaramuccia

Parziali : 10-11; 22-28; 34-41



La strada verso la promozione in Serie A2 Femminile si mette in salita per il Cus Cagliari. A Sa Duchessa, le universitarie perdono la finale d’andata contro la Domus Mulieris Viterbo, trascinata dall’ex Arianna Puggioni (15 punti nel 51-46 finale per le laziali).

Domenica prossima, al PalaMalè, le cussine saranno chiamate a ribaltare il risultato: per festeggiare il ritorno nel torneo cadetto sarà necessario un successo di almeno 6 punti. Impresa non semplice, ma nemmeno impossibile. Coach Xaxa dovrà trovare degli antidoti all’efficacia difensiva della Domus Mulieris, che al PalaCus ha messo in mostra la sua solidità e la capacità di valorizzare la prestanza fisica delle lunghe.

Cenni di cronaca

Il Cus parte bene (subito 5-0), ma incassa subito un contro break di 7-1 che mette il match sui binari dell’incertezza. Viterbo fa valere la sua fisicità e serve spesso vicino a canestro Despaigne, tra le protagoniste del vantaggio ospite al 10’ (11-10). Nel secondo quarto le universitarie trovano ritmo offensivo: Saias e Salvemme guidano l’allungo sul +6 a suon di triple (20-14), ma la Domus Mulieris si ricompatta subito in zona difensiva e mette in piedi un parziale di 12-0 che manda le squadre alla pausa lunga sul +6.

Al rientro in campo il quintetto di casa continua a faticare in attacco e finisce sotto anche in doppia cifra. L’orgoglio, però, non manca alle cagliaritane, che con Gagliano dimezzano le distanze. Ma la risalita si spegne pian piano nell’ultimo quarto, e Viterbo può confezionare il colpaccio.



