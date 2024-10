Al Cus basta un guizzo 

Cus Cagliari 1

Villamassargia 0

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu; Prefumo, Fiori, Salaris, N. Asunis; D. Asunis (13’ st Loddo), Baldussi, Flores (33’ st Demurtas); Zucca (22’ st Mudu), Serpi (13’ st Balloi), Serra. In panchina Follese, Bisoffi, Fontana, Melis, Orrù. Allenatore Lantieri.

Villamassargia (4-2-3-1) : Marongiu; Sirigu (13’ st Loi), Marteddu, Sabiucciu, Melis; Fadda, Orgiana (3’ st Ciccu); Cuccu, Ariu, Contu; Suella. In panchina Steri, Angioni, Contini, Floris, Chessa, Lai, Cui. Allenatore Perra.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : nel st 7’ Serra.

Note : espulsi Salaris, Marteddu, Loi. Ammoniti Melis, Serpi, Prefumo, Sabiucciu, Loddo, Marteddu. Recupero 2’ pt - 5 ’ st.

A Sa Duchessa il Cus Cagliari si impone sul Villamassargia, centrando la terza vittoria di fila in casa. Il primo squillo (3’) è un destro di Baldussi a lato. Al 19’ si spinge ancora in avanti il Cus: giocata di Serra che dribbla il difensore e calcia di destro in area, ma Daniel Asunis non riesce a centrare la porta dopo la respinta del portiere. Al 26’ risponde il Villamassargia con un mancino di Suella dal limite, bloccato da Pillitu. Al 37’ Serra si accentra e calcia, ma la palla viene salvata sulla linea dalla difesa ospite.

Ripresa

Il Cus passa al 7’, grazie ad una conclusione velenosa di Serra che non lascia scampo a Marongiu. Al 21’ la squadra di Lantieri rimane in dieci per un intervento da dietro di Salaris che gli costa il rosso diretto. Il Villamassargia preme alla ricerca del pari: al 28’ Contu calcia centrale da distanza ravvicinata e al 30’ Fadda da fuori area spedisce di poco sopra l’incrocio. Al 44’ il Cus sfiora il raddoppio con un tiro angolato di Demurtas, respinto dal portiere. Nel finale il Villamassargia rimane in nove per le espulsioni di Marteddu e Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA