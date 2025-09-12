Al Cup tra tensioni e malori 

L’ultima protesta è stata veemente. Tanto da mandare in tilt le coronarie dell’operatrice in servizio allo sportello Cup della cittadella sanitaria di Tortolì. L’unica impiegata dell’Asl Ogliastra in turno ieri mattina al centro prenotazioni ha accusato un malore ed è stata accompagnata nell’ambulatorio cardiologico per accertamenti. Forse una tachicardia in seguito a un momento di tensione con un utente, all’origine del problema fisico scaturito durante il servizio che l’ha caricata di stress di fronte a decine di utenti esasperati dalle lunghe attese.

Le reazioni

L’operatrice ieri era l’unica in servizio a fronte di cinque sportelli che sarebbero dovuti essere attivi. I sindacati, che esprimono vicinanza all’impiegata, insorgono. «È da una settimana che persiste questa situazione. Perché - accusa Aurelia Orecchioni, segretaria regionale di Uil Fpl - non si è provveduto anche a carattere d'urgenza a coprire le persone che mancano, sapendo che al Cup era in servizio una sola unità?».

Interviene anche Michele Muggianu, leader di Cisl Ogliastra: «I lavoratori in ambito sanitario devono essere tutelati, anche alla luce delle condizioni sempre più difficili in cui si trovano a operare. Il sistema sanitario è al collasso, le macerie gestionali non possono essere scaricate sulle spalle di chi lavora. Sul tavolo ci sono le nostre proposte, intendiamo andare in pressing sulla direzione aziendale».

Il sindaco, Marcello Ladu, offre la sua ricetta: «Predisporre turni di sostituzione degli operatori assenti, garantendo continuità del servizio, istituire un ufficio di segreteria dedicato nella Casa della salute di Tortolì che gestisca le pratiche e le informazioni sensibili, snellendo l’attività di sportello e tutelando la riservatezza dei dati e definire tempi e modalità di attuazione delle misure, con report periodici e responsabilità chiare».

L’Azienda

«L’Asl si scusa per il disagio causato all’utenza delle casse ticket. Sino alle 10.30 - spiegano dall’Azienda - il servizio è stato garantito regolarmente. Dopo, a causa della concomitanza di alcune circostanze impreviste e imprevedibili, il servizio è stato coperto da un solo operatore. In seguito a un malessere, l’unico addetto presente è stato costretto a chiudere per 10 minuti l’attività del Cup. Nel giro di brevissimo tempo il servizio è stato riaperto, grazie all’arrivo di due operatori da altre sedi».

