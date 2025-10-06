Al Cto arriva la Tac mobile 

A un mese dalla sospensione del servizio, ritorna la Tac all'ospedale Cto di Iglesias. Il servizio, che era stato sospeso il 5 settembre perché i macchinari erano ormai obsoleti, torna ad essere operativo grazie all'arrivo di una strumentazione mobile e temporanea che garantirà gli esami sia per i pazienti ricoverati presso la struttura, sia per quelli in regime ambulatoriale, fino all'installazione della nuova Tac fissa.

In campo

In questi giorni sono già stati eseguiti con successo esami Tac su oltre venti pazienti. Lo strumento è stato introdotto grazie alla collaborazione tra l’Asl Sulcis Iglesiente e Ares Sardegna, «con l’obiettivo principale di garantire la continuità dell’assistenza sul territorio», afferma in una nota stampa l’Asl Sulcis Iglesiente. Infatti, «la Tac mobile attualmente in uso – spiega sempre l’Asl - è dotata di caratteristiche tecnologiche avanzate che assicurano esami di altissima precisione, equiparabili a quelli di una Tac fissa».Per l’utilizzo della nuova apparecchiatura, il personale ospedaliero ha seguito un corso terminato venerdì. Radiologi e tecnici hanno svolto attività pratica direttamente con i pazienti, sotto la supervisione dello specialista e degli ingegneri clinici di Ares Sardegna, con l’obiettivo di garantirne un utilizzo sicuro ed efficace.

La Asl

Alcuni utenti dell’ospedale hanno espresso dubbi e perplessità sulla natura “mobile” di questo apparecchio, temendo che possa da un momento all’altro essere spostato o addirittura rimosso come servizio. Dalla Asl, tuttavia, rassicurano: «La definiamo "mobile" perché installata su un mezzo che ne consente lo spostamento, anche se l’obiettivo non è quello di utilizzarla in mobilità sul territorio. La sua collocazione attuale rimane al Cto, dove resterà operativa fino all’installazione della Tac fissa. Successivamente, potrà essere trasferita all’Ospedale Sirai».

Il Comitato

All’iniziativa plaude il Comitato per la salute del Sulcis Iglesiente: «La Tac presente fino ad agosto al Cto era preistorica e obsoleta. Si spera ora con questa nuova Tac si velocizzino i tempi di attesa».nsieme alla Tac fissa, all’ospedale Cto di Iglesias potrà arrivare anche la possibilità stabile di eseguire risonanze magnetiche, come già accade al Sirai di Carbonia? Su questo punto la Asl annuncia: «A breve inizieranno i lavori per l'adeguamento dei locali per piazzare la risonanza anche all’ospedale Cto di Iglesias».

RIPRODUZIONE RISERVATA