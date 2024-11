Al corteo Pro Palestina le mani insanguinate di Meloni e dei ministri 

Roma. In migliaia per le strade di Roma al grido “Palestina libera”. Movimenti Pro Pal, organizzazioni studentesche e sindacati in un corteo unitario per dire «stop al genocidio e al massacro in Libano». La manifestazione nazionale ha attraversato la Capitale da piazza Vittorio Emanuele a piazzale Ostiense. Moltissime le bandiere della Palestina, tanti gli striscioni e i cartelli. Su alcuni comparivano i volti della premier Meloni e dei ministri Valditara e Bernini, coperti da macchie di vernice rossa e mani “insanguinate”. Su un cartoncino l'immagine di Netanyahu dietro sbarre rosse: “Criminale contro l'umanità. Arresto subito”.

Qualche tensione quando il corteo è transitato davanti alla sede della Fao. Alcuni fumogeni e petardi sono stati lanciati da incappucciati contro le forze dell'ordine davanti alla sede dell'organizzazione dell’Onu, mentre tra la folla facevano capolino anche i vessilli di Hamas e Hezbollah. Presa di mira una filiale di banca, che è stata imbrattata con la vernice.

«Noi abbiamo lavorato - ha detto il presidente della comunità palestinese, Yousef Salman - per l'unità dei palestinesi in Italia ma anche assieme a tutte le realtà italiane che sono oggi scese in piazza con noi per urlare contro questo continuo genocidio e questa politica criminale dei governanti di estrema destra israeliani. Questo continuo genocidio deve essere bloccato, fermato. Il popolo palestinese non può non avere il suo diritto all'autodeterminazione, a vivere sotto il sole come tutti gli altri popoli del mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA