Al consorzio industriale arriva Mereu 

Soddisfazione da parte della maggioranza comunale, ma anche scetticismo tra molti operatori economici di Pratosardo dopo la nomina del nuovo commissario liquidatore della Zir. La Regione ieri ha scelto il commercialista nuorese Pasquale Mereu, decisione attesa da mesi e accolta con favore dal sindaco Emiliano Fenu. «L’obiettivo è superare un regime di commissariamento che limita le attività di investimento e di sviluppo industriale. Il tutto in piena sintonia con il Comune di Nuoro che dovrà indirizzare la Regione anche verso una scelta strategica nell’interesse dei territori», dice l’assessore regionale Emanuele Cani.

«È il primo importante passaggio verso il rilancio e il riordino della Zir di Pratosardo», dice Fenu incontrando il commissario insieme all’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri. Fenu ringrazia l’assessore Cani e ribadisce la necessità per Pratosardo di una «governance moderna, efficiente e vicina alle esigenze delle imprese». Sulla stessa linea il gruppo consiliare M5S: parla di «passo fondamentale» per superare la situazione di stallo. Tra gli imprenditori prevale la prudenza. Peppe Mattu dice: «Speriamo che il commissario renda pubblici i numeri finora nascosti della Zir, base per costruire un ragionamento serio».

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