Al Consorzio arrivano 125 mila euro per gli appuntamenti estivi 

Il patto di ferro tra il Consorzio turistico e il Comune porta 125mila euro - centomila euro dalla Regione e 25 mila dallo stesso Comune - per la promozione e l’organizzazione di eventi. «Siamo risultati beneficiari di un contributo regionale - spiega Sergio Ghiani, presidente del Consorzio - e adesso assieme al Comune utilizzeremo al meglio le risorse, a partire dalla festa della Madonna del Naufrago in programma questo fine settimana».

Una parte dei soldi servirà per allungare la stagione: «Puntiamo - aggiunge Ghiani – ad un periodo di spalla come mai si è visto, per questo alla fine di ottobre stiamo organizzando “Saboris de domu”, un grande evento che consentirà ai turisti di riscoprire i sapori genuini della nostra terra. Sia prima che dopo tanto spazio anche agli eventi sportivi, in particolare alla vela«. Grande attenzione, infine, alla promozione del territorio: «La radio e le televisioni - dice ancora Ghiani - si stanno occupando in continuazione di Villasimius, il nome del paese è sempre più conosciuto. In tutto questo è determinante il rapporto con il Comune che sta ben funzionando grazie anche alla collaborazione con la società in house Villasimius srl. La strada intrapresa è quella giusta». (g. a.)

