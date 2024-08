Al conservatorio 150 giovani virtuosi 

Da ieri e sino a sabato 31 agosto il conservatorio Pierluigi da Palestrina ospiterà la XXIV edizione dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari. Oltre 150 giovani virtuosi da tutto il mondo affineranno le proprie competenze grazie alle masterclass di alto livello tenute da maestri di fama internazionale.

L’iniziativa, ideata dai fratelli Cristian e Gian Luca Marcia – direttore artistico il primo, presidente dell’Accademia il secondo. I docenti sono di altissimo livello: per il violino il celebre violinista bulgaro Svetlin Roussev, docente al Conservatorio nazionale di Parigi e alla Hotschule di Ginevra. Per la viola arriva l’apprezzata americana Jennifer Stumm, docente al prestigioso Conservatorio di Vienna. Per il pianoforte collabora per la prima volta con l’Accademia il virtuoso tedesco Moritz Winkelmann, di recente impegnato nella registrazione integrale delle sonate di Beethoven per la prestigiosa etichetta Berlin Classics. Sono ormai di casa all’Accademia per Luciana Serra, stella del bel canto italiano e docente all’Accademia della Scala di Milano, Enrico Pace, pianista di spiccato talento apprezzato soprattutto per il suo tocco raffinato, i violinisti Marc Danel, fondatore del celebre Quartetto Danel e docente del Conservatorio nazionale superiore di musica e danza di Lione, e Gilles Millet, docente anche lui al Cnsm di Lione e anche al Nska di Amsterdam: guideranno la classe di Quartetto d’archi e musica d’insieme per archi. Per il clarinetto e musica d’insieme per gli strumenti a fiato il nome è quello di Thorsten Johanns, musicista tedesco apprezzato e richiesto a livello internazionale, per il violoncello arriva un altro russo: Emil Rovner, ricercato insegnante e leader di festival. Come sempre a guidare la classe di Chitarra sarà, invece, Cristian Marcia.

