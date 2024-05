Al concorso di canti in limba primo premio per il Santanna 

Ancora un prestigioso riconoscimento per il coro Santanna di Tortolì. All'ottava edizione del concorso regionale di canti in lingua sarda “Cantos e Ammentos” che si è tenuto nei giorni scorsi a Oristano, l’ensemble ha ricevuto il primo premio di categoria con il punteggio 94 su 100 della giuria.

Ma non solo. È arrivata anche una menzione speciale per la migliore composizione al brano “Una Niàda”, composto dal maestro Gianpriamo Incollu. Il coro femminile Santanna è nato nel 2005 per volontà di un gruppo di donne appassionate di canto tradizionale e classico.

Negli anni ha coltivato e ampliato le conoscenze musicali sperimentando nuovi generi e vocalità, raggiungendo importanti risultati in diverse rassegne concertistiche regionali. Attualmente sono 22 le donne e le ragazze che lo compongono, ognuna con ruoli diversi tra soprani primi e secondi, mezzosoprani e contralti. Dal 2015 è diretto dal maestro Incollu. «È sempre una grande emozione condividere la passione per la musica e confrontarsi con altre realtà. Un grazie al Coro Sa Pintadera di Oristano e alla presidente Doriana Licheri per l'organizzazione di questa splendida manifestazione che dà grande rilievo alle realtà corali della nostra isola» – dicono dal Coro Santanna. «Ancora una volta l’impegno e la costanza hanno portato buoni frutti, ha commentato il maestro Incollu.

