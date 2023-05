Al Comune l’orologio del sultano 

Non vedevano l’ora. È l’unica certezza. Per il resto, quell’orologio da quasi sessantamila euro, giunto in dono da un sultano, l’ha avuto in casa per alcuni anni l’ex sindaco di centrosinistra, Massimo Zedda, e l’ora nessuno poteva vederla. Undici anni dopo quel dono di un sultano nel frattempo passato a miglior vita (addirittura migliore di quella di un sultano quaggiù), quell’orologio non ha più un padrone, bensì 154mila circa: sono i cagliaritani. Questo, però, solo dopo una polemica rovente: «È un dono del sultano dell’Oman al sindaco di Cagliari», gridava l’opposizione (ora maggioranza) nella legislatura precedente. Quindi, alla città. «È un dono del sultano dell’Oman a Massimo Zedda», sosteneva invece l’ex sindaco, il quale se lo era ritrovato in mano appena l’emiro scese dal suo megayacht al porto. È finita che l’orologio, da un paio di giorni, è patrimonio del Comune: ufficialmente donato da Zedda, ora consigliere regionale. Non dal sultano.

L’atto ufficiale

Undici anni di silenzio, e poi le polemiche, culminano con un sipario chiuso col sigillo dell’ufficialità: la Giunta ha deliberato l’acquisizione - per donazione - di quell’orologio al patrimonio. Perché o il sultano o Zedda, questo sull’origine del dono è un nodo irrisolto, al Comune l’hanno regalato. Ora è di tutti ma, considerato che lo può indossare un solo polso per volta, è di nessuno, perché nessuno ha titolo per indossarlo. E sempre nessuno si sorprenderebbe se il Municipio, che notoriamente non ha polsi, decidesse di venderlo, senza temere che il per mezzo secolo sultano dell’Oman, Qaboos Bin Said, ricco sfondato durante l’esistenza sul pianeta Terra, si possa offendere: il suo funerale è stato celebrato all’inizio del 2020.

Com’è iniziata

Nel 2012 il sultano non regalò a Zedda (o al Comune) un orologio qualsiasi: donò invece al Comune (o a Zedda) un Audemars Piguet Royal Oak in oro e zaffiri. Roba che lo guardi anche se non vuoi sapere che ora è. Ad attribuirgli un valore, 58.500 euro, fu la perizia del gioielliere Ernesto Coroneo.