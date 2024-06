Al comando Ogier e la sua Toyota 

Ogier si prende la scena. Clima mite e pubblico entusiasta hanno fatto da cornice alla 2ª giornata del Rally Italia Sardegna, che lungo gli ineguagliabili sterrati isolani sta regalando un 6º round del Mondiale Wrc che sembra destinato a riaprire la lotta iridata. Sebastien Ogier, che di mondiali ne ha 8 in bacheca, ha deciso di essere il protagonista al volante della potente e affidabile Toyota Yaris Gr Rally1 con cui si è aggiudicato anche gli ultimi due round in Croazia e Portogallo. Fin qui, l’unico a tenere il suo passo è stato l’estone della Hyundai, Ott Tänak, che insegue a 17”2. Tutti gli altri stanno correndo un’altra gara, con Sordo ed Evans a oltre 2, Munster a quasi 5’30” e i piloti del Wrc2 che guadagnano terreno dopo i ritiri di Neuville e Katsuta.

Chissà se alle 15.30, dopo le doppie tornate su Cala Flumini (12,55 km, 8 e 11) e Sassari-Argentiera (7,10 km, 9.05 e, come Power Stage, alle 12.15), a salire sul gradino più alto del podio di Alghero sarà Ogier, che staccherebbe Loeb e arriverebbe a quota 5 diventando il più vincente di sempre al Ris. O se Tänak calerà un tris di successi, ambizione condivisa con Sordo. Intanto ieri sono stati assegnati i primi punti, che verranno confermati se si arriverà al traguardo. E oggi, con Super Sunday e Power Stage, il bottino potrà diventare più grosso.

Una spanna sopra

Venerdì, Ogier e Tänak avevano dimostrato di essere una spanna sopra gli altri. Ieri hanno fatto di più, duellando fin dal mattino nonostante l’estone, a causa di un feeling non ottimale con la sua Hyundai, nel pomeriggio sia stato invitato dal team a non prendere rischi. Ieri Tänak aveva firmato la Tempio Pausania 1, Ogier la Tula 1, poi la fiammata di Neuville, belga della Hyundai e leader del Mondiale, aveva permesso a Tänak di tornare in testa. Un primato che aveva poi consolidato aggiudicandosi la Tula 2, speciale che ha segnato il ritiro di Neuville, uscito di strada e impossibilitato a compiere una ripartenza immediata poiché la vettura è rimasta adagiata sui cespugli, col muso all’insù. In un insidiosissimo Day2 da 149 km crono, il cambio gomme a Pattada è stato indispensabile per tirare il fiato. Poi Ogier non ha perso tempo: si è aggiudicato i due passaggi sulla Monte Lerno-Monti di Alà e la Coiluna-Loelle 1, altro grande classico. Nel secondo, i due protagonisti hanno alzato il piede ed è arrivato un altro successo per Toyota, ma siglato da Evans. Daprà primo tra gli italiani e 14º assoluto, 19º e primo dei sardi l’equipaggio formato da Giuseppe Dettori e Carlo Pisano. Out da venerdì notte, per la rottura della scatola dello sterzo, il veterano Francesco Marrone. La serata si è chiusa a Casa Aci/Sardegna con la firma del contratto quinquennale tra il promotore del Wrc e l’Arabia Saudita, che debutterà nel mondiale nel 2025 col Rally Saudi Arabia.

Classifica: 1) Ogier-Landais (Toyota Yaris Gr Rally1 Hybrid) in 2.39’43”2 (18 punti); 2) Tänak-Jarveola (Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid) a 17”1 (15); 3) Sordo-Carrera (Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid) a 2’12”8 (13); 4) Evans-Martin (Toyota Yaris Gr Rally1 Hybrid) a 2’43”3 (10); 5) Munster-Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) a 5’28”8 (8).

