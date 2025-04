Al Coghinas il trofeo  dopo i rigori 

Lanusei 4 dcr

Lanusei (4-4-2) : Morillas, Caliendo (10’ st A.Troyes), Caredda, Di Stefano (13’ st. Marchetta, 1’ sts Mameli), Gomez (7’ pts Gentini), Koudadio, Martins, Menezes, Silva, F. Troyes, F. Usai (30 ‘ st Deiana). In panchina Arras, D’Abrosca, Faye, M. Usai. All. Piras.

Coghinas (4-4-2): Perez, Paganelli, Greco (10’ st Burrelli), Fiorentino, Ruiu (30’ st Carrucciu), Virdis, Criado, Radovanovic, Ligios, Seu (24’ st Doukar, 39’ st Melis), Mateucci. In panchina Olmetto, Serra, Biasiato, Pittalis, Tugulu. All. Congiu.

Arbitro: Sanna di Sassari.

Reti: 15’ pt e 101’ Radovanovic, 22’ st Martins, 120’ Silva.

Il Coghinas si aggiudica la Coppa Promozione battendo per 6-4 il Lanusei al termine di una gara non adatta ai deboli di cuore, conclusasi ai calci di rigore dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sul risultato di 2-2. Un match vibrante, dove nei 120 minuti di gioco le due squadre hanno fatto di tutto per superarsi a vicenda e aggiudicarsi il trofeo. Gli ogliastrini, freschi vincitori del girone A, sono scesi in campo per festeggiare nel migliore dei modi il ritorno in Eccellenza, mentre la compagine dell’Anglona, al terzo posto nel girone B, voleva un successo di prestigio prima dell’avventura dei playoff di domenica contro il Tortolì.

Partenza sprint per la formazione di Paolo Congiu che in 6 minuti confeziona due belle occasioni: al 9’ Radovanovic per un soffio non mette alle spalle di Morillas e al 14’ Seu prova ancora i riflessi del numero uno ogliastrino che para. E’ l’anticipo del vantaggio che arriva al quarto d'ora con una conclusione chirurgica dell’attaccante serbo Radovanovic che segna su assist di Matteuci. La reazione del Lanusei non si fa attendere: prima Caredda al 18’ manda alto sulla traversa mentre al 29’ Martins chiama a un ottimo intervento Perez, Lo stesso attaccante al 39’ colpisce la traversa a portiere battuto.

L’inizio della ripresa è tutto della compagine di Piras che però deve aspettare il 22’ per vedere premiato il suo sforzo. E’ ancora Martins che come un falco anticipa tutti e la mette in rete. Si va ai supplementari e iniziano le emozioni forti. Al 101’ Radovanovic fa sognare il Coghinas con la rete del 2-1, ma quando sembrava cosa fatta un lestissimo Silva al 120’ sigla il 2-2.

La lotteria dei rigori premia il Coghinas che azzecca tutti e quattro i tiri dagli 11 metri, al contrario del Lanusei che ne sbaglia due.

