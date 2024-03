Al City il derby di Manchester: domina Foden 

Londra. ll Derby di Manchester va ancora al City: United battuto 3-1 in rimonta. All’8 i Red Devils infatti sono già in vantaggio con Rashford, che fulmina Ederson con un bolide. Il gol subìto a freddo però fa crescere i campioni in carica del City che iniziano ad assaltare la difesa dei Red Devils, ma Onana para tutto. L’assedio viene premiato nella ripresa: al 56’, Foden con il mancino pareggia la perla di Rashford, firmando l’1-1. Il gol dà energia ai padroni di casa che, all’81’, completano la rimonta: ancora Foden con un diagonale lento ma angolato batte Onana. La partita si chiude al 91’ con l’incredibile errore di Amrabat, che perde palla e permette a Rodri di servire Haaland, con il norvegese che non sbaglia. Guardiola torna a -1 dal Liverpool, secondo ko di fila per ten Hag, a -11 dalla Champions.

Bundesliga

Il Bayer Leverkusen porta a dieci i punti di vantaggio sul Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga grazie alla vittoria per 2-0 a Colonia e sfruttando il pareggio dei campioni uscenti, 2-2 venerdì scorso a Friburgo. Il Leverkusen, imbattuto da 34 partite, ha potuto giocare gran parte della gara in superiorità numerica dopo l’espulsione al 15’ di Thielmann e si è portato in vantaggio al 38’ con Frimpong, all'ottavo gol in campionato. Nella ripresa, il raddoppio con Grimaldo.

