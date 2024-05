Al City Camp arriva Vitali: «Basket, ma anche i social» 

Ha vestito alcune delle canotte più prestigiose d’Italia: Mens Sana Siena, Virtus Bologna, Olimpia Milano e Reyer Venezia, solo per citarne alcune. Playmaker atipico, dall’alto dei suoi 2 metri, Luca Vitali è stato inoltre un perno della Nazionale per oltre dieci anni, collezionando 149 presenze. Un curriculum di prim’ordine e un bagaglio di esperienze sterminato, che, dal 1° al 5 luglio prossimi, saranno a disposizione dei cestisti in erba iscritti al Basketball City Camp, iniziativa organizzata dall’istruttore cagliaritano Antonello Manca nei campi dell’ex Comparto 8 di Monserrato e rivolta agli atleti nati tra il 2007 e il 2015. Qui, Vitali, porterà la “Lv Experience”, progetto che mira allo sviluppo tecnico e fisico degli atleti, tenendo sempre un occhio di riguardo al loro benessere psicofisico.

Vitali, cosa proporrà agli allievi del Basketball City Camp di Monserrato?

«Un format che nasce nel nostro camp di Iseo. Ci concentreremo sul lavoro tecnico e fisico avvalendoci di collaboratori che agiranno in sinergia con lo staff locale. L’idea è trasmettere ciò che ho imparato in tanti anni nel mondo della pallacanestro. Con me, arriveranno Emanuele Pancotto, assistente di Imola, il preparatore di Cremona Jacopo Torresi e il formatore minibasket Cristian Magni. Proporremo anche un clinic che analizzerà il passaggio dal mondo del minibasket a quello del basket giovanile. Con Antonello Manca si è creata un’ottima intesa».

Nei suoi quattro giorni a Monserrato non si parlerà solo di basket.

«È proprio così. Durante la Lv Experience ci sarà spazio anche per il mondo dei social. I ragazzi ne fanno un uso massiccio, tra spesso poco consapevole. Vorremo educarli a un approccio più maturo».

Spesso si dice che gli atleti di oggi siano poco inclini al sacrificio. Forse, invece, bisognerebbe stimolarli diversamente.

«Questo è un tema importante. I giovani di oggi sono sottoposti a un bombardamento di informazioni. Dobbiamo catturarli con una informazione breve ma accattivante. Il tutto, senza perdere di vista i valori che ci sono stati trasmessi, con metodi diversi, dai nostri insegnanti».

Come si svilupperà il lavoro durante il Camp?

«Ci focalizzeremo sui fondamentali più importanti. Le sedute saranno suddivise in stazioni, con tre diverse aree dedicate alla tecnica. Il lavoro sarà intenso e mirato, e cercheremo di cucirlo su misura per tutte le esigenze».

Quali sensazioni le evoca il ritorno in Sardegna?

«Nella vostra Isola ho tanti ricordi stupendi. Sia per le trasferte da avversario della Dinamo, che per le partite affrontate a Cagliari con la Nazionale. Mi sono sempre sentito a casa, e anche per questo sarà un piacere tornare».

C’è mai stata la possibilità di vederla in canotta Banco di Sardegna?

«Una volta sì. Era l’estate del 2013, e l’allenatore era Meo Sacchetti. Ci fu un abboccamento, poi però arrivò Venezia. Chissà, magari in futuro potrei approdare in vesti diverse da quelle del giocatore».

La Dinamo, intanto, si appresta a concludere una stagione deludente.

«Non è stato certo un campionato fortunato. Dagli infortuni al cambio di allenatore, praticamente non c’è stata tregua. Il Banco resta comunque una realtà bellissima, che ha saputo catalizzare la passione di una Regione intera».

In Serie A stanno per partire i playoff. Chi la spunterà?

«Le contender principali restano ovviamente Bologna e Milano. Alle loro spalle non sottovaluterei due possibili mine vaganti come Brescia e Tortona».



